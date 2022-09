Skrivnostna bolezen izbruhnila v Argentini, poročajo o več mrtvih

Pozornost Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je usmerjena v izbruh pljučnice neznanega izvora v Argentini. Tri osebe so že umrle, vseh 10 primerov, tako poroča Sky News, pa je povezanih z zasebno kliniko v kraju San Miguel de Tucuman na severozahodu države.

Biološki vzorci so že bili poslani v državni laboratorij za zdravje, kjer bodo opravili dodatne teste (iskali bodo tudi morebitno prisotnost toksinov), doslej pa so bili vsi testi na znane respiratorne viruse in druge virusne, bakterijske in glivične povzročitelje negativni (ni niti koronavirusa).

Michael Osterholm, strokovnjak za nalezljive bolezni na Univerzi v Minnesoti, je dejal, da glede na to, da so pljuča močno prizadeta, gre najverjetneje za nekaj, kar so pacienti vdihnili. Najprej je posumil na legionarsko bolezen, ki jo povzročajo vodne kapljice, v katerih je bakterija legionela, vendar so testi že razkrili, da ne gre zanjo. Dodal je še, da skrivnostne bolezni včasih izbruhnejo, a najpogosteje gre le za lokalne izbruhe in nimajo pandemičnih razsežnosti. Več informacij o bolezni pričakuje v naslednjih nekaj dneh.