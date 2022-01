Odnesel ga je cunami, v oceanu preživel kar 27 ur

Tonga je bila od sobote, ko je izbruhnil podvodni vulkan, temu pa je sledil še strašljiv cunami, odrezana od preostalega sveta, humanitarna pomoč jo je dosegla šele včeraj. Na plan pa prihajajo neverjetne zgodbe o preživetju tamkajšnjega prebivalstva, tudi o upokojenem invalidnem mizarju, ki ga je val odnesel v širno morje, izplaval pa je šele 13 kilometrov proč, na glavnem otoku Tongatapu.

Val ga je odnesel v soboto, na trdnih tleh je spet stal šele v poznih nedeljskih urah. FOTO: Twitter

Usodnega dne je pleskal svoj dom na otoku Atata, pri čemer sta mu pomagala starejši brat in nečakinja. Takrat jih je zalil gromozanski val, ki je zajel le en del hiše, naslednji pa je trojico pregnal iz stavbe., ki sicer težko hodi, je z nečakinjo splezal na drevo, njegov brat pa je stekel po pomoč; čez čas sta se opogumila in se spustila na trdna tla, takrat pa ju je dosegel še večji val in ju odnesel v morje. Otok je že zajela tema in Lisala terse kmalu nista več ne videla ne slišala. Možakar je iz daljave potem zaslišal klice svojega zaskrbljenega sina, a se mu ni oglasil, saj se je zbal, da ga bo hotel rešiti, pri tem pa bi ogrozil svoje življenje. Vso noč je lebdel v morju, zjutraj pa v daljavi uzrl policijski patruljni čoln, a ga je ta žal spregledal. V nedeljo zvečer, bilo je okoli desete ure, je le dosegel kopno, po dolgih 27 urah v nemirnem morju!

Opotekel se je proti cesti v mestu Sopu, kjer mu je pomagal voznik in ga peljal do svojega doma. Tam si je opomogel in čez nekaj dni vzpostavil stik z zaskrbljenima sinovoma. Po zadnjih podatkih so po naravni katastrofi našli tri trupla in nekaj poškodovanih, na otoku Atata pa so preživeli vsi, tudi njegov brat in nečakinja, je izvedel olajšan v upanju, da bo svoje najbližje kmalu lahko tudi objel.

Kot rečeno, so Tongo šele včeraj dosegla prva letala z nujno pomočjo, in sicer iz Avstralije in z Nove Zelandije. Med drugim so pripeljali električne generatorje, zasilna bivališča, zabojnike z vodo, higienske komplete in opreme za komunikacijo. Pomoč so obljubile tudi Japonska, Kitajska in Francija pa Svetovna banka, ki bo pomagala pri utrditvi javne infrastrukture v državi. Raziskovalci ameriške vesoljske agencije Nasa so izračunali, da je bil izbruh vulkana kar 500-krat močnejši od atomske bombe, odvržene na Hirošimo.