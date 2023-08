Odkrili eno večjih ukrajinskih vojaških skrivnosti

Ameriški CNN je dobil ekskluziven dostop do ukrajinskega tajnega improviziranega vojaškega oporišča, kjer preizkušajo nove ukrajinske pomorske drone, za katere Ukrajinci upajo, da bodo preobrnili tok vojne med Kijevom in Moskvo.

Kot pišejo pri omenjenem mediju, gre za najbolj varovano skrivnost Ukrajine. Plovila brez posadke ali morski droni so skrito ukrajinsko orožje, ki so ga njihovi programerji razvijali vse od začetka vojne. Tudi sestavljeni so v Ukrajini, polovica delov zanj je narejena v Ukrajini. Gre za ukrajinsko proizvodnjo trupov, elektronike in programske opreme. Zdaj so jih prvič pokazali novinarjem. Upajo, da jim bo s tem novim orožjem uspelo premagati Ruse na Črnem morju in na polotoku Krim.

Sredstva za razvoj in izdelavo dronov je po vsem svetu zbirala organizacija United24, ki je povezana z ukrajinsko vlado. Razvijalec brezpilotnikov, ki je želel ostati neimenovan, je dejal, da so se z brezpilotnimi vodnimi plovili začeli ukvarjati šele, ko se je začela vojna.

»To je bilo zelo pomembno, saj nismo imeli veliko možnosti, da bi se uprli pomorski državi Rusiji,« je povedal za CNN, »in morali smo razviti nekaj svojega, saj nismo imeli zmogljivosti.«

Droni tehtajo do 1000 kilogramov, nosijo lahko do 300 kilogramov eksploziva ter dosežejo razdaljo 800 kilometrov. Njihova največja hitrost je 80 km/h.

Bitke v Črnem morju

Ukrajina zdaj začenja demonstrirati, česa je zmožno to novo orožje, čeprav so njihove misije različno uspešne. Ukrajinski obrambni viri so za CNN potrdili, da so bili pomorski brezpilotniki vpleteni v vsaj dva nedavna napada: na ruski most na Krimu in na krimsko pristanišče Sevastopol oktobra lani.

Julija so ukrajinske varnostne službe in mornarica prevzele skupno odgovornost za drugi napad v devetih mesecih na Kerški most. Ta skoraj 4 milijarde dolarjev vredni projekt, ki ga je osebno odprl ruski predsednik Vladimir Putin, je ključna tarča.

Pomeni namreč glavno oskrbovalno pot za ruske sile na nezakonito priključenem polotoku in na zasedenih območjih južne fronte. Zaradi napada bo neuporaben do septembra, pričakujejo.

Ukrajinski razvijalec drona, s katerim so se pogovarjali novinarji CNN, je prepričan, da se Rusi še niso prilagodili najnovejšim zmogljivostim Ukrajine: »Zelo težko izsledijo tako majhen dron, zelo težko ga je najti. Hitrost teh brezpilotnikov trenutno presega katero koli mornariško plovilo v črnomorski regiji,« pravi.

Ukrajina je z novo opremo merila tudi na rusko črnomorsko floto, ki je križarila nevarno blizu obale.