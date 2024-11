Odkrili strukture, podobne »pajkovim mrežam« na Marsu! Lahko bi šlo za znake življenja

NASA je na Marsu odkrila nenavadne strukture, ki spominjajo na pajkove mreže, in bi lahko pomenile znake življenja na Rdečem planetu.

Do odkritja je prišlo v prej še neraziskani regiji Marsa, kjer so tvorbe opazili na območju blizu ekvatorja.

Strukture, ki jih je odkril rover Discovery, so vzbudile zanimanje znanstvenikov. Prve analize kažejo, da bi lahko šlo za t. i. »boxwork« – utrjene mineralne tvorbe, podobne tistim, ki jih najdemo na Zemlji, predvsem v jamah. Te strukture nastanejo, ko kalcijev karbonat v vodi pronica v razpoke in sčasoma otrdi.

Znanstveniki menijo, da so te tvorbe nastale zaradi morske vode, ki je nekoč obstajala na Marsu, kar bi lahko pomenilo, da so v njih ohranjeni fosili. Fosili v teh strukturah bi lahko ponudili vpogled v preteklost Marsa in morda celo dokazali obstoj nekdanjih oblik življenja na planetu.

Povezava z vodo in življenjem na Marsu

Raziskovalci že dolgo vedo, da je bil Mars nekoč bogat z vodo, vendar nove raziskave kažejo, da je bil planet v preteklosti celo bolj vodnat, kot so sprva mislili. Avstralski znanstveniki so pred kratkim analizirali marsovski meteorit, ki je pred 4,43 milijarde let padel v severozahodno Afriko, in ugotovili, da je na Marsu obstajala topla voda – idealno okolje za nastanek vodnih oblik življenja.

Prve analize kažejo, da bi lahko šlo za t. i. »boxwork« – utrjene mineralne tvorbe, podobne tistim, ki jih najdemo na Zemlji. FOTO: Handout Afp

Podatki roverja Curiosity, ki že vrsto let raziskuje Mars, so razkrili, da je na planetu obstajala voda še pred dvema milijardama let, kar je veliko bolj nedavno, kot so znanstveniki pričakovali. Kljub temu je katastrofalna klimatska sprememba povzročila izginotje vse vode, zaradi česar je Mars danes suh in brez življenja.

Pajkaste formacije niso to, kar se zdijo

Podrobnejša analiza teh »pajčevinastih« oblik je pokazala, da ne gre za prave pajkove mreže, temveč za razpoke in dvignjene tvorbe, ki so se razvijale na površini Marsa skozi čas. Ena od vodilnih teorij je, da so te formacije nastale zaradi interakcije ogljikovega dioksida v ledu z marsovsko atmosfero, kar je povzročilo nastanek dvignjenih struktur. Te ugotovitve so bile prvič objavljene v reviji Planetary Science Journal.

Da bi to preverili, so znanstveniki v laboratoriju poustvarili površino Marsa. Pri dodajanju ustrezne temperature in ogljikovega dioksida jim je uspelo ustvariti podobne formacije, kar podpira teorijo o geološkem procesu, ki je odgovoren za nastanek teh struktur.

Novo okno v preteklost

Odkrivanje teh nenavadnih struktur na Marsu je še en korak v trudu za razumevanje preteklosti planeta. Čeprav dokazi za življenje na Marsu še niso potrjeni, ta odkritja znanstvenike vedno znova opominjajo, da bi planet nekoč lahko nosil življenje – in da so odgovori na to vprašanje morda skriti prav v njegovi skrivnostni geologiji.