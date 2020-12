Odkrili novi sev virusa sars-cov-2

V Južni Afriki so potrdili novi sev virusa sars-cov-2, ki naj bi dajal zagon drugemu valu koronavirusa, besede ministra za zdravje Zwelija Mkhizeja povzema Reuters. Trenutna različica je znana pod imenom 501.V2.



S tamkajšnjo stroko že sodeluje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki naj bi ugotovila, da ni sprememb v načinu, kako se novi sev virusa obnaša. »Ekipa sars-cov-2, ki raziskuje evolucijo virusa, sodeluje z njimi. Raziskovalci so na delu in poskušajo ugotoviti, ali so kakšne spremembe v obnašanju virusa, v smislu njegovega prenašanja,« je pojasnila epidemiologinja WHO Maria Van Kerkhove.



Iz krogov zdravstva v Južni Afriki sicer prihajajo novice, da se menda virus širi še hitreje kot njegove prejšnje različice.



Južna Afrika ima daleč največ okuženih na črni celini: okoli 900 tisoč pozitivnih primerov in več kot 20.000 pokojnih. Zaradi vedno več primerov novega koronavirusa je vlada začela zaostrovati ukrepe.