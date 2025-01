Oče s preprostim sporočilom hčerki ogrel srca tisočim: »To bi morali slišati vsi«

Oče vplivnice je s svojo iskreno in toplo reakcijo ganil na tisoče ljudi na spletu, ko mu je hči zaupala, da je prekinila šestletno zvezo. Lorella Palmer je na TikToku delila trenutek z očetom, ki je postal viralen zaradi sporočila, ki je mnogim seglo do srca.

»To ni tvoja krivda«

Lorella, ki na spletu deluje kot vplivnica za zdrav življenjski slog, se je po težki odločitvi za konec dolge zveze počutila krivo, ker je zaradi slabih za seboj pustila tudi številne dobre trenutke. Med videoklicem z očetom, ki ga je opisala kot »terapevtsko seanso«, ji je ta ponudil besede tolažbe, ki so jo globoko ganile.

V posnetku, ki je prejel več kot 773.000 všečkov, je oče poudaril: »To ni bila tvoja krivda. On je odgovoren za svoja dejanja. Samo on. Ti tega nisi povzročila, draga. In nisi prva mlada, lepa punca, ki ji je to zgodilo.«

Nadaljeval je s pripovedjo o izkušnji svoje matere, ki je bila v odnosu s človekom, ki se je pogosto jezil in jo obtoževal za svoja dejanja. »Tudi to ni bila njena krivda. On je bil tisti, ki je bil 'kreten',« je dejal.

Sporočilo, ki so ga slišali tisoči

Oče je svojo hčer opomnil, naj si ne očita, da zveze ni prekinila prej: »Lahko se obsojaš, ker nisi odšla prej, ampak pomembno je samo to, da si odšla. To je tisto, kar šteje.«

Njegove iskrene besede so se dotaknile številnih uporabnikov družbenih omrežij, ki so izrazili svojo hvaležnost. Eden od uporabnikov je zapisal: »Kot nekdo, ki ni nikoli imel očeta, ki bi mi dal takšen nasvet, se ti zahvaljujem, da si delila to.«

Drugi so dodali: »To je napolnilo moje srce z ljubeznijo. Imaš čudovitega očeta,« in: »Prosim, povej očetu, da se mu v imenu vseh nas zahvaljujem.«

»Pomembno je, da se osredotočiš na to, da si odšla, ne na to, kdaj bi morala. To je vse, kar šteje,« je zapisal nekdo.

Lorellin oče je s svojo toplo in iskreno podporo svoji hčerki pomagal mnogim, ki se soočajo z občutki krivde po koncu težkih zvez. Njegove besede lahko razumemo kot univerzalno sporočilo o moči izbire in pomembnosti samospoštovanja.