Novorojenčke v bolnišnici v Gazi vzamejo iz inkubatorja in zavijejo v folijo

Medtem ko se na območju Gaze nadaljujejo spopadi med Izraelom in Hamasom, se zdravstvena kriza še naprej zaostruje. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da največja bolnišnica Al Šifa ne deluje več. Pacienti ne morejo prejemati dialize, nedonošenčke pa so morali vzeti iz inkubatorjev in jih zaviti v folije, da bi jih ohranili pri življenju.

Osebje v največji bolnišnici na območju Gaze Al Šifa se bori za življenja številnih pacientov, tudi novorojenčkov. Ker je v bolnišnici zmanjkalo zalog kisika, so novorojenčke morali premestili v operacijske dvorane brez inkubatorjev, poroča ameriška televizija CNN.

Umrlo več otrok v bolnišnici

»Zdaj so izpostavljeni številnim zunanjim dejavnikom, ker smo jih vzeli iz inkubatorjev. Zavili smo jih v folijo in položili zraven vroče vode, da bi jih ogreli,« je v nedeljo pojasnil direktor bolnišnice Mohamed Abu Salmija. Ob tem je opozoril, da je v zadnjem dnevu zaradi nenehnih spopadov in bombardiranja umrlo več otrok v bolnišnici.

Palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi je danes sporočilo, da je umrlo že šest nedonošenčkov in devet pacientov. Po podatkih ZN pa so bile v napadih v okolici Al Šife ubite tri medicinske sestre.

V izraelskih napadih je bila poškodovana ključna infrastruktura bolnišnice, vključno z napravo za proizvodnjo kisika, rezervoarji za vodo, kardiovaskularnim oddelkom in porodnišnico. Zaradi pomanjkanja goriva je bila bolnišnica tri dni brez elektrike, pojenjajo pa tudi zaloge hrane in vode.

V bolnišnici zaradi pomanjkanja elektrike ne deluje nobena operacijska soba, je dejal Abu Salmija in dodal, da 'kdor potrebuje operacijo, umre, mi pa ne moremo storiti ničesar'. Po poročanju samostojnega novinarja je bilo v Al Šifi v zadnjih dneh videti na desetine trupel, ki jih še niso pokopali, zdravniki pa delajo tudi ob svečah.

Pacienti in več tisoč ljudi sedaj ujeti v bolnišnici

Izraelska vojska trdi, da je v nedeljo pred vhodom v Al Šifo postavila 300 litrov goriva, a naj bi osebju dostop do goriva oviralo skrajno palestinsko gibanje Hamas. Direktor bolnišnice pa pojasnjuje, da so ga izraelski uradniki poklicali in mu ponudili gorivo, a da bi ponujena pomoč zagotovila le 30-minutno delovanje generatorjev.

Poudaril je, da je osebje preveč prestrašeno, da bi šli po gorivo, saj naj bi bili v bližini izraelski tanki. »Želimo si vsako kapljico goriva, vendar sem izraelskim silam povedal, da ga je treba poslati prek Mednarodnega odbora Rdečega križa ali katere koli mednarodne ustanove,« je še dodal.

Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje so osebje, pacienti in več tisoč ljudi, ki so se zatekli pred spopadi, sedaj ujeti v bolnišnici. Izrael medtem vztraja, da lahko ljudje varno zapustijo bolnišnico, če sledijo evakuacijskemu koridorju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je za CNN povedal, da so iz bolnišnice že evakuirali približno sto pacientov.

S težavami se sooča tudi druga največja bolnišnica v Gazi, bolnišnica Al Kuds. Palestinski Rdeči polmesec je namreč v nedeljo sporočil, da je bolnišnica prenehala delovati zaradi pomanjkanja goriva in izpada električne energije. Po podatkih ZN sicer že 20 od 36 bolnišnic v območju Gaze ne deluje več.

Izraelska vojska medtem danes nadaljuje napade v okolici bolnišnic v Gazi in ob tem Hamas obtožuje, da se je naselil v civilno infrastrukturo, tudi v bolnišnice.