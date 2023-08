Nočna mora vsake mamice: poglejte, kaj se ji je zgodilo na gugalnici (VIDEO)

Mamo so morali rešiti gasilci, ki so jo izrezali iz otroške gugalnice, potem ko je bila v njej eno uro zagozdena.

22-letna Leala Vanbest je s hčerko in prijatelji uživala v lepem dnevu v parku v Southendu v Essexu. Ko pa se je približno deset minut gugala v otroški gugalnici, je ugotovila, da ne more ven. Prijatelji so ji skušali pomagati, a ni šlo, zato so poklicali gasilce, navaja Daily Mail.

Trije gasilci so jo izrezali iz majhne gugalnice in to tako, da so majhne koščke odstranili počasi, da so se izognili morebitni nesreči.

Njihovo posredovanje je bilo uspešno, kar so mimoidoči pozdravili z glasnim vzklikanjem.