Neverjetno: karlovški taksist odložil stranko, nato je sledil šok

Hrvaški portal 24sata poroča, da je karlovški taksist Nikica Rukavina v 550 kilometrov oddaljeni Dubrovnik vozil moškega, ki je imel prometno nesrečo na območju Karlovca. Ko se je vračal in je bil že pri Splitu (dobrih 200 km od Dubrovnika), so ga poklicali s sedeža podjetja in mu povedali, da se je naročnik pritožil, da je izgubil denar. Ko se je obrnil, je na zadnjih sedežih zagledal pisemsko ovojnico z veliko denarja. Pošteni Nikica ni okleval, obrnil se je in stranki pripeljal izgubljeno gotovino.

Za nagrado dobil le drobiž

Izkazalo se je, da je moški v taksiju pozabil okoli 90.000 kun (slabih 12.000 evrov). Ko je taksist vrnil denar lastniku, mu je ta za nagrado podaril 100 kun (dobrih 13 evrov). Nekateri komentatorji pod objavo članka pišejo, da višina nagrade še zdaleč ni primerna. Potni stroški od Splita do Dubrovnika in nazaj so namreč precej višji od 100 kun ...