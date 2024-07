Neverjetno, kaj vse v hrvaških apartmajih in gostilnah počnejo turisti

Pogosto v medijih zasledimo prigode turistov, ki so imeli slabe izkušnje z lastniki namestitev na Hrvaškem, ali pa so ti na spletu obljubljali veliko več, kot turistom lahko ponudijo v resnici.

Portal Slobodna Dalmacija pa je tokrat predstavil drugo plat medalje. In sicer so izpostavili težave, s katerimi se soočajo ponudniki turističnih namestitev v Dalmaciji. Najemodajalci se namreč pogosto znajdejo v neprijetnih situacijah zaradi nejasnih ali zavajajočih informacij gostov. Eden izmed primerov je gost, ki je ob rezervaciji zahteval dodatno ležišče za otroka, ko pa je prispel, se je izkazalo, da je »otrok« star 28 let. Lastnik je medtem zanj pripravil otroško posteljo.

Hišni ljubljenčki, klima, popivanje

Poleg tega se mnogi gostje ne držijo pravil glede uporabe namestitve. Mnogi nase nanesejo kreme in olja, ki uničujejo posteljnino, kar najemodajalcem povzroča dodatne stroške in težave. Nekateri gostje tudi skrivajo dejstvo, da bodo pripeljali hišne ljubljenčke, ali pa pridejo v večjem številu, kot je bilo dogovorjeno. Spet drugi imajo vklopljeno klimo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Mnogi mladi gostje v nastanitvah popivajo, smeti pa ne odnesejo več dni, tako da v apartmajih pogosto nastanejo neprijetne vonjave.

Te neprijetnosti najemodajalcem povzročajo veliko stresa in dodatno delo, zato pogosto razmišljajo o tem, kako bi izboljšali sistem rezervacij in preverjanja gostov, da bi se izognili takšnim situacijam​.

Težave povzročajo tudi gostincem

Najemodajalci in gostinci so vse pogosteje žrtve nesramnih turistov, ki jih na različne načine želijo pretentati, še piše portal. Gostinci se srečujejo s pritožbami, da je hrana neokusna ali pa turisti namerno vržejo las v jed in jih nato izsiljujejo, da jim bodo na spletu podelili slabo oceno, če bodo za obrok morali plačati.

Lažnih fotografij ščurkov, mravelj in muh so v gostinstvu in turizmu. Veliko lastnikov restavracij se raje odloči ustreči takim »zahtevam«, ker se bojijo slabega odziva na družbenih omrežjih, pa tudi inšpekcije in kazni, s katerimi grozijo prevaranti.