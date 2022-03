Neverjetna teorija: Ukrajinci dron poslali v Jarun pri Žitomiru, ta pa je končal na Jarunu v Zagrebu

Kako je izvidniški letalnik sovjetskega izvora pristal na zagrebškem trgu? S tem vprašanjem se že vse od poznih ur včerajšnjega dne ukvarjajo na Hrvaškem, danes pa tudi širše (pred nekaj minutami so hrvaški mediji objavili, da ukrajinsko ministrstvo za obrambo trdi, da zračno plovilo ni njihovo).

Kot smo poročali, je včeraj okoli 23. ure Zagrebčane prestrašila glasna eksplozija, ki je povzročila ogromno luknjo. Na Jarunu v bližini študentskega doma je zazijal krater, velik okoli tri metre, v njem pa so našli dele letala. Kot vse kaže, gre za strmoglavljenje brezpilotnega letala vojaškega tipa. Več o tem preberite tukaj.

Dozdajšnje informacije kažejo na to, da je brezpilotno letalo tipa Tu-141, na delih, ki so ostali celi, pa so opazili rdečo sovjetsko zvezo in črke ruske cirilice. Strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za letalo iz sovjetskih časov, ki pa so jih medtem modernizirali. Tovrstne letalnike lansirajo iz prikolic, njihova pot se vnaprej določi. Po videzu so podobnejši raketi kot običajnemu brezpilotnemu letalu. Uporabljajo se za snemanje in odkrivanje protizračne obrambe. Kot je povedal hrvaški premier Andrej Plenković: »Gre za letalo ruskega izvora, ni pa jasno, ali je bilo v lasti ruske ali ukrajinske vojske. Znano je, da je na Hrvaško prišlo iz smeri Madžarske, na Madžarsko pa iz smeri Romunije.« Pred nekaj dnevi je podobno strmoglavilo v Ukrajini, najverjetneje je bilo rusko.

Napaka pri vnosu cilja? So namesto Yarun vtipkali Jarun?

Vsi se danes sprašujejo, zakaj je letalnik prišel nad Zagreb. Po eni izmed teorij, naj bi se zmotili pri vnosu cilja. V Ukrajini v bližini Žitomira med Kijevom in Lvovom namreč leži mesto Jarun – ukrajinsko se piše Yarun, v Zagrebu pa imajo Jarun.

Kako je letalnik prišel mimo Natove protiletalski obrambe?

Ni nemogoče, da je prišlo do napake pri zapisu, ampak kako je mogoče, da letalnika, ki doseže hitrost do 900 km/h, Natovi radarji niso zaznali in se je izmuznil Natovi protiletalski obrambi?