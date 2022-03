Nočna drama v Zagrebu: z neba padel 'neznan predmet' – Se je zrušil sovjetski vojaški TU-141?! (FOTO in VIDEO)

Zagrebčane je včeraj okoli 23. ure prestrašila glasna eksplozija, ki je povzročila ogromno luknjo. Na Jarunu v bližini študentskega doma je zazijal krater, velik okoli tri metre, v njem pa so našli dele letala.

»Zagrebška policijska uprava je po 23. uri prejela več prijav prebivalcev, da so na širšem območju Jaruna čutili detonacijo, ki je sledila padcu objekta iz zraka. Na kraj dogodka smo takoj napotili policijske patrulje, ki so na zeleni površini na naslovu Jarunska našli krater, v širši coni pa dve padali, ki so ju prav tako prijavili prebivalci,« so sporočili s policije.

Kaj je povzročilo glasen pok, za i znano. Na območju kraterja naj bi ležalo ogromno razbitin, delov asfalta, poročajo tudi o nekaj poškodovanih avtomobilih. Po dosedanjih podatkih policije poškodovanih ni bilo. »Na terenu so tudi policijske ekipe, ki so usposobljene za takšne primere, in v tem trenutku ni razloga za zaskrbljenost prebivalcev.«

Izvidniški letalnik?

Kaj je padlo na zemljo, uradno še ni potrjeno, po nekaterih informacijah pa naj bi šlo za izvidniški brezpilotni letalnik. Vojne in civilne agencije za letalstvo sicer o pogrešanih letalih ne poročajo. Jutarnji list pa ob tem poroča o neuradnih informacijah, da naj bi očividci na delih letala opazili rdečo zvezdico in rusko cirilico. Hrvaška policija je ob tem opozorila, da se širi veliko neresničnih informacij, ljudi pa, naj fotografij in posnetkov nesreče ne objavljajo na spletnih omrežjih. Na kraju nesreče so sicer že preverili tudi, ali je prišlo do povečanega sevanja – za zdaj ga niso ugotovili.

Jutarnji list piše, da bi zrušeni neznani predmet lahko bil vojaški izvidniški dron iz sovjetskih časov Tu-141 "Strizh", ki je bolj podoben raketi kot klasičnemu letalu. Tako je zaključil Tyler Rogoway, strokovnjak za vojno letalstvo in urednik portala War zone. Po pregledu fotografij s kraja nesreče, je zaključil, da nedvomno gre za dron, ki je najverjetneje priletel iz smeri Ukrajine. Preletel je Madžarsko in končal v Zagrebu, je prepričan: »Nedavno je bilo objavljeno, da Ukrajina uporablja drone še iz sovjetskih časov, Ukrajinci pa edini na svetu uporabljajo dron Tu-141. Med spopadi leta 2014 so jih modernizirali.« Eden izmed delov drona je ostal nepoškodovan, na podlagi tega pa so ga lahko identicirali. Zaskbljujoče je, da je lahko dron odletel tako daleč, ampak to se ni zgodilo prvič. Niti prvič v tej vojni. Samo pred nekaj dnevi se je eden izmed njih zrušil v Ukrajini, pojasnjuje Rogoway. Dronu, ki izgleda bolj kot raketa kot tradicionalno brezpilotno letalo, se pot vnaprej določi, uporabljajo pa ga za pridobivanje obveščevalnih podatkov. Ima tudi padalo, da ga je možno večkrat uporabiti. Rogoway je sicer zaskrbljen: sprašuje se, kaj je počela Natova protiletalska obramba?

Pok slišali tudi v Sloveniji

O nenavadni nesreči poroča tudi Slovenski letalski portal, ki piše, da so nenavaden zvok slišali tudi v večjem delu vzhodne Slovenije.