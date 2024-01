Netflix vstopa v svet rokoborbe. Za pravico bo odštel goro denarja

»Vedno je prostor za rast,« so prepričani pri pretočnem gigantu Netflix, ki je spoznal, da so časi samo pretočnih vsebin na zahtevo zanj mimo. Že lani se je tako začel spogledovati tudi s pretakanjem v živo, ko so marca postregli s stand upom hollywoodskega komika Chrisa Rocka, necenzuriranim šovom v živo brez vnaprej posnetih vložkov in brez vsakršne montaže.

V naslednjih mesecih je pretočno platformo, ki smo jo dotlej poznali le kot bogato knjižnico filmov in serij na zahtevo, obogatilo še več dogodkov v živo, konec februarja pa bodo svojim naročnikom omogočili še neposredno spremljanje podelitve filmskih nagrad Združenja filmskih igralcev. Toda to so bili zgolj enkratni dogodki, enkratne poslastice. Z naslednjim letom pa bodo naredili še korak naprej.

500 milijonov letno bodo odšteli za pravico prenosa.

Netflix si je namreč podal roke s športnim in zabavnim podjetjem WWE, ki je tako rekoč sinonim za profesionalno rokoborbo. Po pogodbi, vredni kar pet milijard, se priljubljena vsakotedenska WWE rokoborska oddaja Raw prvič po 31 letih januarja 2025 s televizije seli na splet.

Pridobil kar dobrih 13 milijonov novih naročnikov

Odločitev, da bo triurni borilni šov, ob katerem so ljubitelji profesionalne rokoborbe vzklikali ob velikih imenih tega športa, kot so Cody Rhodes, Becky Lynch, Seth Rollins in Rhea Ripley, že čez eno leto mogoče vsak ponedeljek spremljati na Netflixu, se je očitno izkazala za pravilno. Čeprav bo priljubljena pretočna platforma za to pravico plačala 500 milijonov na leto, se ji bo ta vložek verjetno obrestoval. V le nekaj urah po najavi tega sodelovanja je Netflix namreč objavil, da je pridobil kar dobrih 13 milijonov novih naročnikov. Zdaj jih ima rekordnih 260 milijonov.

Vedno je prostor za rast.

Televizijski šov Raw je od svojih začetkov leta 1993 do danes ljubitelje rokoborbe razveselil že s 1600 epizodami, zgolj v ZDA si ga je ogledalo kar 17 milijonov gledalcev in pol na teden, od januarja 2025 pa bo, kot rečeno, dostopen le še ekskluzivno na Netflixu.

Netflixova baza naročnikov je zrasla na rekordnih 260 milijonov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

»Navdušeni smo, da imamo oddajo Raw z njeno veliko in strastno večgeneracijsko bazo oboževalcev,« se je oglasil vsebinski šef Bela Bajaria, prvi mož Netflixa Mark Shapiro pa je posel označil za »transformativen. Naše partnerstvo korenito spreminja in krepi medijsko krajino, dramatično širi doseg WWE in na Netflix prinaša ogled tedenskih terminov v živo.« Pogodba je WWE in Netflix povezala za deset let, ob tem da lahko slednji od nje odstopi po izteku petih let oziroma jo podaljša za še eno desetletje.

Oddaja Raw ni edina, ki bo že kmalu dostopna le za Netflixove naročnike. V njihovo vsebinsko zakladnico bodo namreč romali tudi WWE-dokumentarci, izvirne serije in prihajajoči projekti, prenašali pa bodo tudi njihove dogodke v živo.