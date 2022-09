Tragične podobe ujete v objektiv pri Gibraltarju, Španci v strahu (FOTO)

V ponedeljek sta blizu Gibraltarja trčila tanker, ki je prevažal utekočinjen naftni plin, in tovorna ladja, polna dizla in oljnih maziv, poroča BBC. Na tovorni ladji je v trupu nastala luknja, skozi katero v morje uhajalo gorivo. Hitro naj bi poskrbeli za izliv, a so se kmalu pojavili novi madeži, zato so morali pečatenje ponoviti. S pobeglimi tekočinami so se spopadli s plavajočimi ograjami, kljub temu jih je nekaj doseglo špansko obalo.

Večino dizla, to je 250 ton, naj bi ga iz ladje prečrpali že včeraj, zdaj sledi še 215 tisoč drugih okolju nevarnih tekočin.

V trčenju ni bilo poškodovanih, kapetana pa naj bi prijeli.

Na pol potopljena ladja OS 35. FOTO: Jon Nazca, Reuters

