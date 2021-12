Nesreča letala British Airways: na 11.000 metrih z drugega letala padel led in pilotu razbil steklo

Letalo British Airways, ki je prejšnji teden vzletelo z letališča Gatwick v Londonu in se namenilo proti Kostariki, je zadel kos ledu, ki je padel z drugega letala, in pilotu razbil steklo. Ko je prišlo do tega neljubega dogodka, je boeing 777 letel na skoraj 11.000 metrih nadmorske višine, piše Daily Mail, ki navaja, da je letalo, s katerega je padel led, letelo približno 300 metrov višje. Možnost za tovrsten dogodek so ocenjene na ena proti milijon.

Kljub vsemu je pilotom uspelo pristati v San Joseju, glavnem mestu Kostarike, a so imeli potniki, ki so želeli s Kostarike nazaj v Veliko Britanijo, prave težave. Zaradi popravil, ki so jih morali opraviti na boeingu 777, so jim poskusili urediti nadomestno letalo, ker pa je poskus preusmeritve letala z Jamajke propadel, so morali dodatno noč preživeti v hotelu na letališču. V Londonu so tako pristali šele na božični dan, 50 ur po predvidenem odhodu.