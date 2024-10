Nekdanji newyorški župan ob stanovanje

Sodišče na Manhattnu je v torek odločilo, da mora nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani volilnima delavkama iz Georgie, ki jima zaradi obrekovanja dolguje 148 milijonov dolarjev (137 milijonov evrov), predati številne dragocenosti in luksuzno stanovanje v New Yorku, poročajo ameriški mediji.

Giuliani je kot odvetnik nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa v času volitev leta 2020 aktivno sodeloval pri širjenju neutemeljenih navedb o volilnih prevarah. Med drugim je delavki na voliščih v Georgii, Ruby Freeman in njeno hčer Wandreo Shaye Moss, obtožil, da sta v Atlanti poneverjali glasove volivcev, čeprav za to ni imel nobenih dokazov. Objavil je tudi njuni imeni, kar je nato pogosto ponavljala konservativna televizija Fox News, ženskama pa so Trumpovi privrženci celo grozili s smrtjo, zaradi česar sta morali zapustiti dom in se skriti.

Lastništvo luksuznega stanovanja v New Yorku bo preneseno na ženski, ki ga tožita. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

137 milijonov evrov mora plačati zaradi obrekovanja.

Zaradi poskusov spodnašanja izidov volitev

Sodišče v Washingtonu je po Giulianijevem priznanju krivde decembra 2023 presodilo, da mora zaradi obrekovanja obema skupno izplačati 148 milijonov dolarjev. Giuliani je nato še isti mesec poskušal razglasiti bankrot. Sodišče v New Yorku je zdaj odločilo, da ima sedem dni časa, da jima preda številne dragocenosti, vključno z zbirko ur, pohištvom in mercedesom, ki je bil v preteklosti v lasti pokojne hollywoodske zvezdnice Lauren Bacall. Lastništvo luksuznega stanovanja v New Yorku bo prav tako preneseno na ženski, da ga bosta lahko prodali. Sodišče bo o morebitni predaji ostalih posesti in dragocenosti presodilo naknadno.

Zaradi poskusov spodnašanja izidov volitev, na katerih je Trumpa premagal aktualni predsednik Joe Biden, je Giuliani ostal že brez dovoljenja za opravljanje pravniškega poklica v New Yorku, postopek v zvezi s povolilnim dogajanjem proti njemu poteka tudi v Arizoni.