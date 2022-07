Našli starodavno čeljust, kost naj bi bila stara okoli 1,4 milijona let

Arheologi so v Španiji našli starodavno čeljust, ki bi jim lahko omogočila vpogled v obraz enega najzgodnejših človeških prednikov v Evropi. Kost, do katere so prišli precej po naključju, naj bi bila po prvih ocenah stara okoli 1,4 milijona let in bi lahko ponudila ključne podatke o evoluciji človeškega obraza skozi tisočletja, so prepričani arheologi iz fundacije Atapuerca.

»Prvi teden letošnjega julija bo zapisan v zgodovino evolucije človeka,« so zapisali španski arheologi. Na fosilizirano zgornjo čeljust in del ličnice so naleteli v jamah v gorovju Atapuerca na severu Španije, kjer so v preteklosti našli že vrsto arheoloških ostankov.

Znanstveniki še ugotavljajo, kateri vrsti človeškega prednika je pripadala kost in kakšna je njena točna starost. »Nadaljnje raziskave nam bodo vzele najmanj leto dni. Takšne stvari zahtevajo veliko časa,« je delal José Maria Bermudez de Castro, eden od koordinatorjev arheološke ekipe. »A že zdaj lahko z gotovostjo rečemo, da smo našli zelo pomembne in zanimive fosilne ostanke, ki pripadajo eni od prvih človeških populacij, ki so prišle v Evropo,« je poudaril.