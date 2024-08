Naravna katastrofa poškodovala priljubljene križe, zdaj so postavili nove

V Punatu na otoku Krk se ponašajo z bogato tradicijo, že v šestem stoletju so tam postavili cerkev svetega Petra, tri četrt kilometra od mesteca pa leži otoček Košljun, na katerem je frančiškanski samostan. Nad Punatom je tudi križev pot, ki pripelje do območja Trije križi, kot ga imenujejo otočani. Kamniti simboli krščanstva, ki sodijo med kulturne spomenike, so bili postavljeni konec 19. stoletja.

Od znamenitih križev se odpira krasen pogled na naselje Punat, oljčne nasade naokrog ter zaliv in otoček Košljun. Veljajo za zaščitnike Punata, na razgledni točki pa se poleg vernikov radi ustavijo tudi pohodniki in kolesarji.

Lani februarja je križe poškodoval močan potres in zaradi njihove priljubljenosti so se odločili postaviti nove in obnoviti razgledno točko. »Novi križi so narejeni iz kamna repna,« je za reški Novi list pojasnil Daniel Strčić, načelnik občine Punat. So kanček večji od prejšnjih; osrednji križ meri 3,6 metra v višino, stranska pa po tri metre. Za odstranitev starih in izdelavo ter postavitev novih so odšteli 20.000 evrov. Na osrednjem križu je vklesan napis: »Jezus, upanje naše, usmili se.«