Namesto pravega slona robotski velikan

Znano je, da so indijska hindujska verska praznovanja prava paša za oči, velike povorke, ki jih pripravljajo ob tovrstnih dogodkih, pa nemalokrat vključujejo tudi ježo obredno napravljenih slonov, ki veljajo za svete živali. V indijski zvezni državi Kerala so v zvezi s tem v teh dneh naredili velik korak v novo smer in tako sledili pobudam ljubiteljev živali. V bogu Krišni posvečenem templju v Thrissurju po novem namesto pravega slona pri obredju uporabljajo slona robota.

Brez mučenja

Akcijo je podprla lokalna zvezdnica Parvati Thiruvothu. FOTO: osebni Arhiv

Robotski slon je izdelan v naravni velikosti. Templju ga je podarila indijska izpostava ameriške organizacije za pravice živali Peta, ki je skupaj z lokalno zvezdnico Parvati Thiruvothu zbrala 469 evrov, kolikor je stal mehanizirani gigant. Izdelan je iz železa in gumijaste prevleke, v višino meri približno 335 centimetrov, tehta pa kar 800 kilogramov. Robot sliši na ime Irinjadappilly Raman in je moral tako kot živi sloni prestati poseben ritual, s katerim verniki živali ponudijo tempeljskim bogovom. Robotski slon se giblje s pomočjo petih električnih motorjev, ki jih upravlja v njegovem zadku skriti operater, nosi pa lahko pet ljudi. V nasprotju z živimi sloni Raman ne pogreša svojega rodu in bližnjih. Pri Peti verjamejo, da gre za odlično rešitev, saj prave živali v ujetništvu postanejo depresivne in osamljene ter zato agresivne.

Sloni v ujetništvu so pogosto depresivni in osamljeni.