Največji odpoklici: 35 milijard evrov je Volkswagen stala afera dieselgate

Nekateri odpoklici so bili bolj izpostavljeni v javnosti kot drugi, a soditi o tem za nazaj je težko. Vsekakor je bilo v preteklosti več zelo odmevnih primerov. Bržkone je še vedno najbolj v spominu Volkswagnov dieselgate, malce manj Takatine zračne blazine, bila so tudi Toyotina zatikajoča se pedala pa še kaj.

Volkswagnova afera je izbruhnila leta 2015, ko je podjetje priznalo, da so imeli v elektroniki dizelskih motorjev goljufivo programsko opremo, s katero so pretentali emisijske teste. Enajst milijonov avtomobilov so tako ali drugače popravljali po svetu, vse skupaj jih je do danes stalo okrog 35 milijard evrov, bila je množica odškodninskih tožb, tudi slovenska, vložena v Nemčiji, o kateri še vedno ni odločitve. Afera je prinesla postopni zaton dizelskega pogona v Evropi, Volkswagen je med prvimi stavil na električno prihodnost, ki pa je bolj težavna, kot so sprva mislili.

Takate danes ni več, zračne blazine pa so v vedno novih odpoklicih. FOTO: Toru Hanai/Reuters

Takata je bilo malo znano japonsko podjetje, ki pa je skoraj vsem proizvajalcem avtomobilov dobavljalo zračne blazine. Leta 2013 se je izkazalo, da so nevarne in da v določenih okoliščinah lahko eksplodirajo, bili so celo usodni primeri. Podjetja danes ni več, zračne blazine pa v vedno novih odpoklicih (zadnji je bil lani) še kar popravljajo, po zelo približni oceni bo šla številka tja do sto milijonov vozil.

Toliko bolj škandalozno

Toyota je v ZDA dolgo veljala za nedosegljiv simbol kakovosti, zato so bile kritike toliko ostrejše, ko so se leta 2009 pojavili zapisi, da v ZDA njihovi avtomobili zaradi zatikanja pedal za plin nenadzorovano pospešujejo in da je bilo že več usodnih nesreč. Odpoklic je nato zajel deset milijonov vozil po vsem svetu. Tako kot ni propadel Volkswagen, je tudi Toyota še vedno vodilna na svetu. Kljub nedavnemu škandalu z njihovo znamko malih avtomobilov Daihatsu, pri katerih so ponarejali rezultate varnostnih testov.

35 milijard evrov je Volkswagen stala afera dieselgate.

Kot je razbrati, so se skoraj vse velike odpoklicne zgodbe zgodile v ZDA, kar je po svoje zanimivo, a to je že druga tema. Odpoklicev ni imel malo niti njihov domači prvak Ford. Omenimo verjetno enega prvih, ki sicer količinsko ni bil velik: v sedemdesetih letih je imel malo znani manjši avtomobil ford pinto posodo za gorivo nameščeno tako, da je, če se je vanj od zadaj zaletel drug avtomobil, lahko eksplodirala. Zadeva je bila toliko bolj škandalozna, ker naj bi v Fordu za to vedeli, a se dolgo niso odločili za konstrukcijsko prenovo.