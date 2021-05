Najstarejša ne bo nosila plamenice

Številni slavni se umikajo

V svojem osupljivo dolgem življenju se je naučila, da se z zdravjem ne gre igrati, prav tako ne želi ogroziti preostalih stanovalcev doma za starejše občane, zato se jeiz Fukuoke na Japonskem odpovedala sodelovanju na olimpijskih igrah. Najstarejša oseba na svetu, ki jih šteje že 118, tako ne bo nosila olimpijske bakle, je sporočila njena družina.Okužb z novim koronavirusom je v njeni domovini znova vse več, kakršno koli izpostavljanje bi bilo za Kane preveč tvegano početje in ne nazadnje neodgovorno do preostalih varovancev doma za ostarele, v katerem živi že vrsto let. V domu so nedavno znova prepovedali vstop zunanjim obiskovalcem, a Kane bi ga ob posebnih varnostnih ukrepih lahko zapustila, da bi opravila laskavo nalogo.Štafete bi se udeležila na invalidskem vozičku, spremljali bi jo svojci, a so ji oskrbniki v domu udeležbo v zadnjem hipu odsvetovali, Kane pa je seveda soglašala s pristojnimi. Štafeti olimpijske plamenice, ki je na pot krenila marca, a se zaradi pandemije covida-19 vsak dan srečuje z novimi ovirami, so se odpovedale tudi številne druge znane osebnosti, ne nazadnje so med nosilci bakle v zadnjih tednih potrdili že osem okužb z novim koronavirusom, poročajo japonski mediji.Družina najstarejše zemljanke je sporočila, da nadvse obžaluje žalosten razplet, saj je bila priložnost naravnost fantastična, a so prepričani, da bo Kane navdihovala japonsko in svetovno javnost še naprej. Tudi z odgovornim pristopom do zdravja. Spomnimo, poletne olimpijske igre v Tokiu so zaradi izbruha pandemije lani odpovedali in jih prestavili na letošnje poletje, začele naj bi se 23. julija.