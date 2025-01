Najlepši posnetki iz vesoljske postaje

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je znova postregla z nekaterimi najbolj osupljivimi fotografijami Zemlje iz vesolja. Astronavti, ki vsakih 90 minut obkrožijo naš planet, so ujeli izjemne trenutke, ki so nam omogočili vpogled v lepote in skrivnosti vesolja. Med najbolj izstopajočimi posnetki leta 2024 so bile fotografije kometa Tsuchinshan-ATLAS, severnega sija in popolnega sončnega mrka. Komet Tsuchinshan-ATLAS je bil viden s prostim očesom. Astronavti so ga posneli, ko je krasil nebo nad našim planetom. Severni sij, znan tudi kot aurora borealis, pa je še en nepozaben dogodek, ki so ga ujeli v objektiv. Ta naravni svetlobni pojav, ki nastane zaradi interakcije sončnega vetra z Zemljinim magnetnim poljem, je bil še posebno intenziven zaradi trenutnega obdobja sončnega maksimuma.

Komet Tsuchinshan-ATLAS

Popolni sončni mrk, ki je potoval čez Združene države Amerike aprila 2024, je bil prav tako eden izmed vrhuncev leta. Astronavti so imeli edinstveno priložnost, da opazujejo senco Lune, ki je prekrila Zemljo, kar je ustvarilo čudovit prizor. Poleg teh posebnih dogodkov so posneli še številne osupljive fotografije, kot so barviti sončni zahodi in vzhodi ter redki nočni svetleči oblaki.

Williamsova je morala podaljšati bivanje na vesoljski postaji.

Astronavti pogosto opisujejo, kako globoko so presunjeni, ko prvič vidijo Zemljo iz vesolja. To občutje, znano kot učinek pogleda od zgoraj, je mešanica osuplosti, enotnosti in zavedanja o krhkosti našega planeta. Ameriška astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams je povedala: »Ko gledaš od zgoraj na naš planet, si težko predstavljaš, da se ljudje na Zemlji ne morejo razumeti.« Devetinpetdesetletnica je morala z Butchem Wilmorom zaradi tehničnih težav v vesolju ostati dlje, kot je bilo načrtovano, vendar iz tega ne dela drame. »To je moj srečni kraj. Rada sem tukaj v vesolju,« je izjavila, čeprav najbrž komaj čaka, da se vrne na svoj planet. To naj bi se zgodilo do konca marca 2025.