Naježila se vam bo koža: posnetek naredili čisto blizu Slovenije (VIDEO)

S celega sveta v zadnjem letu prihajajo žalostne zgodbe, predvsem iz covid bolnišnic - tako umirajočih pacientov kot izmučenih in pobitih zdravstvenih delavcev, ki obupujejo zaradi vsakodnevnih tragedij in utrujenosti ob nenehni skrbi za bolnike.A zdravstveni delavci so pravi junaki, ki si za spodbudo in vsaj nekoliko sprostitve občasno organizirajo kakšno dejavnost; ena takšnih je množičen ples. Nekaj takega so pred dnevi izvedli čisto blizu Slovenije, ko so zaposleni v univerzitetni kliniki v Gradcu v Avstriji zaplesali na pesem Jerusalem. Ples na pesem je zelo priljubljen na družbenem omrežju TikTok, kako so ga izvedli avstrijski zdravniki n drugo zdravstveno osebje, pa si lahko pogledate na spodnjem videoposnetku, ob katerem se človek kar naježi:​Primerno je tudi besedilo pesmi, v kateri se ponavlja refren: reši me, pridruži se mi, ne pusti me tukaj, reši me, reši me, reši me.