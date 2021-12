Najdražja mesta na svetu: katero je s prestola izrinilo Pariz?

Vedno je veljal za drago mesto, po novem pa je kar najdražje na svetu. V Tel Avivu, drugem največjem mestu v Izraelu, so po oceni revije Economist najvišje cene blaga in storitev, predvsem so se podražili zneski za prevoz in živila.

Lani je bil peti

Žirija je ocenjevala skupno 173 mest (40 več kot lani) in primerjalo cene več kot 200 vrst blaga in storitev, Tel Aviv, ki velja za gospodarsko in tehnološko mesto, pa je na letošnji lestvici napredoval, če temu lahko rečemo, na sam vrh; še lani si je namreč delil peto mesto skupaj z japonsko Osako.

Pariz je letos drugi. FOTO: Nicoelnino/Getty Images

S prestola je tokrat zrinil Pariz, Zürich in Hongkong, letos pa je francosko glavno mesto na drugem mestu v družbi Singapurja. Sledijo Zürich, Hongkong in New York, v deseterici pa so še Ženeva, København, Los Angeles in Osaka.

173 mest so ocenjevali.

Strokovnjaki pri obravnavanih mestih v splošnem ugotavljajo rekordno rast življenjskih stroškov v minulih letih, v ospredju so cene goriva in osnovnih življenjskih potrebščin pa tobaka, izdelkov za osebno nego in zabavnih vsebin, velik vpliv na dvig cen pa ima vsekakor pandemija zaradi motene dobave surovin, poudarjajo.

Najcenejši je Damask.

Največji skok po lestvici navzgor je uspel iranski prestolnici Teheran: še lani je bila na 79. mestu, letos pa je že na 29. Najcenejše življenje je trenutno v sirski prestolnici Damask.