Najdena ukradena Banksyjeva slika: dva aretirana

Ena najbolj znanih slik britanskega uličnega umetnika Banksyja »Deklica z balonom« je bila najdena, potem ko je bila prejšnji teden ukradena iz londonske galerije, dva moška pa sta bila obtožena, je v petek sporočila angleška policija. Na sliki deklica seže po rdečem balonu v obliki srca, v Londonu in drugje pa je več poslikav istega motiva. Slika je bila edini predmet, ukraden 8. septembra, je sporočila policija in dodala, da jo bodo vrnili galeriji.

V četrtek so zaradi vloma ovadili dva moška, ​​stara 47 in 53 let, in ju pridržali. Prišla sta že pred sodišče, kamor so ju izpustili proti varščini, pred sodnika pa bosta naslednjič stopila 9. oktobra.

»Deklica z balonom« se je prvič pojavila na ulicah londonskega Shoreditcha leta 2002, Banksy pa je ustvaril različici slike na londonskem Južnem bregu leta 2004 in na izraelski pregradi na Zahodnem bregu leta 2005.

Nekdaj neznani grafitar iz angleškega mesta Bristol Banksy je postal znan po svojih ostro ironičnih grafitih na prostem s politično tematiko. Njegova umetnina je danes postala izjemno priljubljena in dragocena, poroča 24sata.hr.

