Na Tirolskem snežni plaz zasul več ljudi, dva mrtva

V dolini Ötz na avstrijskem Tirolskem se je sprožil snežni plaz, pri čemer sta najmanj dva človeka umrla, še dva sta ujeta pod snegom. Po ugotovitvah policije je bilo v bližini najmanj 17 ljudi, večina jih je ubežala plazu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na območju je bila ravno skupina turnih smučarjev. Skupno je plaz zasul štiri ljudi. Eno osebo so iz mase potegnili mrtvo, drugo pa so oživljali, a je umrla zaradi poškodb, so sporočili iz gorske reševalne službe za APA.

Iskalno akcijo so morali začasno prekiniti

Iskalno akcijo za dvema pogrešanima so morali začasno prekiniti, saj so prožili dodatne plazove. Tudi sicer se med reševanjem ob straneh prožijo dodatni plazovi. Reševalne ekipe kljub temu nadaljujejo iskanje pogrešanih. Na območju je več helikopterjev, na pomoč so priskočili tudi reševalni psi.

Plaz se je sprožil na pristopu proti koči Martina Buscha, ki leži na 2501 metru nadmorske višine.

Na Tirolskem danes sicer velja relativno nizka druga stopnja opozorila za plazove na petstopenjski lestvici. Kljub temu so strokovnjaki opozarjali na možnost spontano sproženih in drsečih snežnih plazov. Nevarnost proženja plazov naj bi se povečala z naraščanjem temperatur in sončne svetlobe čez dan, zlasti na zelo strmih pobočjih.