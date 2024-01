Na smučišču padla gondola, štiri osebe huje poškodovane

Na smučišču Hochoetz na Tirolskem je davi padla gondola, vse štiri osebe v njej pa so bile huje poškodovane, je sporočila avstrijska policija. Na kraj nesreče so že prispeli reševalci. Žičnico so zaradi nesreče ustavili.

Po dosedanjih informacijah je nesrečo povzročil padec drevesa na nosilno vrv. Na kraj nesreče so prispeli reševalci. Ostali gostje smučišča so bili obveščeni o nesreči in so se zatekli na varno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.