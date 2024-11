Na priljubljenem turističnem otoku izbruhnil vulkan, več mrtvih: Na vasi padali razbeljeni kamni, sledile močne strele (VIDEO)

Vulkan Laki-Laki, ki je na otoku Flores, priljubljeni turistični destinaciji v vzhodni Indoneziji, je izbruhnil v nedeljo ponoči po lokalnem času in bruhal lavo, vulkanski pepel in razbeljeno kamenje.

Oblasti dvignile status vulkana na najvišjo raven

Po izbruhu je umrlo več ljudi, vendar natančno število še ni znano. Po zadnjih podatkih gre za okoli 10 oseb.

»Po izbruhu je prišlo tudi do izpada elektrike. Nato je deževalo, sledile so močne strele, kar je povzročilo veliko paniko med ljudmi, ki so v bližini vulkana,« je za Reuters povedal Hadi Wijaya, tiskovni predstavnik tamkajšnjega vulkanološkega centra.

Izbruh je prizadel sedem bližnjih vasi, katerih prebivalce so evakuirali, a jih je več izgubilo življenje. Ognjena lava in razbeljeno kamenje so zadeli vasi, oddaljene tudi štiri kilometre od kraterja. Vasi, ki so najbližje vulkanu, so popolnoma prekrite s pepelom, oblasti pa so se naknadno odločile za evakuacijo prebivalcev, ki so od kraterja oddaljeni 10 ali več kilometrov.