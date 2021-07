Na otoku, kjer mrgoli zvezdnikov, uvedli policijsko uro

Grške oblasti so danes zaradi skrb vzbujajočega porasta novih okužb na med turisti priljubljenem otoku Mikonos uvedle policijsko uro in več drugih omejitev. Med drugim so prepovedale predvajanje glasbe v restavracijah, barih in nočnih klubih.Policijska ura, ki bo veljala ponoči od enih do šestih, in popolna prepoved predvajanja glasbe v restavracijah, lokalih in nočnih klubih bosta na Mikonosu v veljavi do 26. julija, je sporočil namestnika ministra za civilno zaščito. »Prebivalce, obiskovalce in trgovce na našem čudovitem otoku pozivamo, naj spoštujejo ukrepe /.../, da bo mogoče hitro preprečiti širjenje virusa in se bodo razmere na Mikonosu lahko normalizirale,« je dejal.Mikonos je ena glavnih turističnih destinacij v Grčiji, njegove slikovite plaže ter živahno nočno življenje pa vsako leto privabijo več sto tisoč obiskovalcev, med katerimi so tudi številne znane osebnosti. Tudi letos tam dopustujejo številni znani Slovenci, med drugimi spletne vplivnicein, nedavno pa se je tam s križarko ustavila tudiTako kot v drugih turističnih državah se tudi v Grčiji v zadnjih tednih soočajo z naraščanjem števila okužb z novim koronavirusom, predvsem zaradi bolj nalezljive različice delta. V petek so v Grčiji potrdili skoraj 2.700 novih okužb, medtem ko so prejšnji petek poročali o 400 novih okužbah.