Na luksuzno križarko samo premožni in povabljeni

Veriga luksuznih hotelov, ki jih obožujejo petičneži po vsem svetu, je te zdaj razveselila s čisto posebno ponudbo – razkošno križarko s kar 14 nadstropji, kjer ne bo manjkalo bazenov, največji bo dolg 20 metrov, restavracij in barov ter vseh mogočih vrst razvedrila.

Na križarki bo 95 suit, vsaka bo imela svojo teraso, kar je na tovrstnih plovilih izjemna redkost, slaba novica pa je to, da bodo na njej lahko potovali le tisti, ki bodo na križarjenje osebno povabljeni. Prvič naj bi izplula leta 2025, ko naj bi obiskala Sredozemlje in Antile, postopoma pa bodo dodajali še druge destinacije.

Suite bodo opremljene po najvišjih standardih.

Prav poseben apartma

Na križarki bo na voljo tudi prav poseben apartma, poimenovali so ga lijak, saj zajema kar štiri nadstropja, povezuje pa ga ozko in zavito stopnišče. Imel tudi največjo zasebno teraso, na kateri bo prostora za šest ljudi, ter okna, ki bodo segala od tal do stropa ter omogočala osupljive razglede. Suito bo obdajal bazenček, da se stanovalcem ne bo treba gnesti z drugimi potniki v skupnih bazenih. Ob pristankih bo potnikom na križarki na voljo gliser, ki jih bo prepeljal na kopno ter počakal, da bodo pripravljeni na vrnitev.

A to še ni vse, gostje se bodo razvajali v kar 11 restavracijah, ki jih bodo vodili najboljši in najbolj izkušeni kulinarični mojstri. Da bi potnikom ponudili najboljšo izkušnjo ter ustregli vsem njihovim željam, bo na križarki enako število zaposlenih kot gostov, slednji bodo tako imeli občutek, kot da imajo vsak svojega osebnega pomočnika.

2025. bo prvič izplula.

Rezervacije bodo začeli zbirati januarja prihodnje leto, in sicer tako, da bo izbrance hotelska veriga povabila, a to ne pomeni, da bo potovanje zanje brezplačno. Cene suit se začenjajo pri 2100 evrih na osebo na noč. Čeprav se mnogim ne zdi prav, da križarjenja brez vabila ne morejo rezervirati, pa se s tem ne strinja izvršni direktor veje hotelske verige Four Seasons Yachts Larry Pimentel. »Izjemno pomembno se nam zdi, da gre za ekskluzivno zadevo, ki je dostopna ozkemu krogu ljudi. Tako šele postane posebna in nepozabna in tako lahko vsakemu gostu ponudimo le najboljše. Želeli smo ustvariti nekaj klubu podobnega in mislim, da nam je uspelo,« je pojasnil.