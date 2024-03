Na dnu morja pravi zaklad?

Globoko na dnu morja ob kolumbijski obali že vse od leta 1708 ležijo razbitine španske galeje San José, ki naj bi v sebi skrivala zlato, srebro in drage kamne. Odkrili so jo šele konec leta 2015, ko je tedanji kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos sporočil, da bi bilo lahko vse skupaj vredno več sto milijonov evrov. Marsikateremu lovcu na zaklade so se takrat zasvetile oči, saj naj bi ocenjena vrednost potopljenih predmetov po nekaterih ocenah znašala vse tja do 15 milijard evrov.

Kmalu za tem se je začela bitka za lastništvo razbitin ladje, saj naj bi jih ameriški lovci na zaklade odkrili že leta 1981. Oglasile so se bolivijske staroselske skupine in tudi Španija. Pa seveda uradna Bogota. Ta zdaj želi ladjo spraviti na površje. Njen dvig iz morskih globin načrtujejo že čez par dni oziroma na začetku aprila.

Pred več kot 300 leti jo je potopila britanska mornarica.

»Na galejo se ves čas gleda le kot na zaklad,« je za Guardian povedala lhena Caicedo, direktorica kolumbijskega inštituta za antropologijo in zgodovino. A dodaja, da morebitni zaklad vsekakor ni njihov cilj, ampak raziskovanje zgodovine. Skupaj z drugimi zgodovinarji upa, da jim bodo ostanki ladje omogočili vpogled v španski imperij na zenitu moči. Kot tudi na špansko povezanost z Latinsko Ameriko.

Do zdaj je znano, da je ladjo na dno morja pred več kot 300 leti poslala britanska mornarica. Potonila je leta 1708, in sicer pred pristaniščem Cartagena. Bila je pravi ponos flote španskega kralja Filipa V., saj naj bi se borila proti Britancem v vojni za špansko nasledstvo. Ameriški lovci na zaklade so prepričani, da je bilo leta 1708 na ladji »zlata in draguljev v trikratni vrednosti takratnega letnega dohodka Španije«.