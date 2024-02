Bivša milijonarka prodala svoj dvorec in se preselila v kombi: porabi 25 evrov na dan

36-letna Caitlin Pyle si je lastila premoženje, vredno več milijonov dolarjev. Imela je svoje lektorsko podjetje, z možem pa sta živela v osemnadstropni hiši na Floridi. Potem je to vse pustila za seboj in postala 'digitalni nomad'.

Njuno razkošno posestvo se je ponašalo z 18 sobami: štirimi spalnicami in tremi kopalnicami, pa tudi prostori, namenjenimi igranju videoiger ter ustvarjanju. Ko sta se aprila 2019 ločila, je prodala podjetje in doživela nekakšen zlom, kar jo je vodilo v minimalističen način življenja.

Kombi za skoraj 200 tisočakov

Kupila je kombi za 88 tisoč dolarjev in porabila še nadaljnjih sto tisočakov za prenovo – vključno s kuhinjo po meri, velikim hladilnikom, sokovnikom in mešalnikom – in se odpravila na pot.

Do sedaj je prepotovala osem zveznih držav. Rada preživlja dneve ob preizkušanju novih aktivnosti, kot je plezanje. Njena služba poteka na daljavo, je t.i. life coachinja (svetovalka za življenjski slog), za New York Post pa je povedala: »Od življenja v ogromni, prazni hiši sem prešla na večno potovanje. Moje življenje se mi zdi kot pustolovščina po izbiri. To počnem, da bi osrečila svojega notranjega otroka.«

Dodala je: »Rada potujem – to je bila najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejela. Postala sem veliko samozavestnejša, spoznala sem nove prijatelje, imela sem celo nekaj zmenkov. V življenju je najpomembnejša osebna rast, in verjamem, da tako rastem,« je optimistična.

Uspešna podjetnica

V svojih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih je Caitlin zgradila uspešno lektorsko podjetje in v prvem letu zaslužila 100 tisoč dolarjev. Še preden je bila stara 31 let, je zaslužila 4 milijone dolarjev na leto – to ji je omogočilo nakup 370 kvadratnih metrov velike hiše v Orlandu na Floridi.

Caitlin in njen mož sta se ločila po osmih letih zakona, svoje podjetje pa je prodala za 4 milijone dolarjev. Ker je bila edina lastnica nepremičnine, je morala seči globoko v žep, da je lahko poplačala vzdrževalnino in druge obveznosti. Zaradi denarnih skrbi, ločitve in stresa ob vzdrževanju dvorca se je počutila depresivno in izgorelo – zato naj bi maja 2022 doživela zlom.

»Skrb za hišo je postala prevelika obveznost, zgrajena je bila za par. To, da sem bila v njej sama, me je celo pogoltnilo,« je dejala.

Caitlin se je začela nenehno počutiti izčrpano. Poiskala je pomoč pri svojem osebnem zdravniku, ki ji je diagnosticiral kronični stres in izgorelost. Povedal ji je, da njeni možgani potrebujejo odmor in čas zase v obliki vadbe, zdrave hrane in počitka. Zato se je odločila, da bo nekaj časa okrevala, medtem pa ustanovila novo podjetje kot svetovalka za življenjski slog.

Povratka domov še ne načrtuje – potuje že šest mesecev»Mojim možganom in telesu je zmanjkalo virov,« je rekla. »Morala sem se spočiti, jesti zdravo in okrepiti svoj imunski sistem – stres me je tako izčrpal. Začela sem izvajati vsakodnevne afirmacije, gledala sem tudi veliko videoposnetkov o prenovi kombijev in se odločila, da bi poskusila s tem.«

Prenova vozila je trajala 4 mesece, avgusta 2023 pa je pričela z novim življenjem. V času odsotnosti oddaja svojo hišo za 25 tisočakov na mesec.

»Odplula sem s kopensko jahto, kot ji rada rečem,« pravi. »Križarila sem do Alabame, Floride, Nashvilla – nekaj noči sem prebila celo na dvorišču svoje mame. Spoznala sem toliko zanimivih ljudi, tako na cesti kot v aplikacijah za zmenke. Rada se vozim tri do štiri ure naenkrat, nato pa običajno parkiram pred hišami prijateljev. Telovadim, se stuširam, nekaj časa uporabljam njihov wifi, naslednje jutro pa odidem,« razkriva.

»Ta način življenja mi veliko bolj ustreza,« je dejala Caitlin. »Včasih sem si vsako leto privoščila več dragih počitnic, a to ni vzdržljivo. Zdaj živim z 20 do 30 dolarji na dan - živim življenje, kot sem si ga vedno želela,« je optimistično zaključila.