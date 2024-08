Lufthansa se boji aktivistov

Nemški mediji se že nekaj dni ukvarjajo z dopisom letalskega prevoznika Lufthansa, ki naj bi bil interne narave, a je nekako našel pot do novinarjev. Dopis se namreč ukvarja z možnostjo protestov na njihovih letalih, ki naj bi jih zganjali aktivisti Zadnje generacije (Last generation). Ti so v Nemčiji na slabem glasu, saj si svoje dlani z močnimi lepili zalepijo na cesto, da ovirajo oziroma ustavijo promet. Nekateri se prilepijo tudi na pristajalno stezo letališč, če se jim le uspe prebiti mimo varnostnih sistemov; da to ni nemogoče, so dokazali maja, ko se je šesterica prilepila na raznih koncih steze münchenskega letališča.

Zadnja generacija se je donedavna v svojih aktivističnih pohodih izogibala letališč, to poletje pa so se protesti na letališčih razširili od Osla do Nemčije. Ob zapornih kaznih aktiviste obsojajo tudi na plačevanje odškodnin: za motenje prometa konec julija na frankfurtskem letališču naj bi jim izstavili račun za milijon evrov.

Za motenje prometa na frankfurtskem letališču naj bi jim izstavili račun za milijon evrov.

Protest so imeli tudi na dunajskem letališču Wien-Schwechat in po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi vsaj enega izmed tamkajšnjih aktivistov aretirali pred vkrcanjem na letalo. Kako je nameraval motiti oziroma prestaviti polet, ni znano. Prav zaradi tega so se novinarji že obrnili na Lufthanso, kjer pa zadeve ne komentirajo, ker da sodi v področje »varnostnih tem«. Odgovora niso dobili niti od avstrijskega letalskega prevoznika.