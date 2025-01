Letošnji novoletni tun prodan za 1,2 milijona evrov

Na ribji tržnici v Tokiu vsako novo leto poteka prestižna dražba, na kateri se lastniki restavracij bojujejo za največje in najbolj kakovostne tune. Letošnji uspešni dražitelj je za 276-kilogramskega modroplavutega tuna odštel 1,2 milijona evrov. Najdražjega na svetu, velikega kot motor, si je priborilo podjetje Ondonera Group, med drugim lastnik restavracije z Michelinovo zvezdico.

Vrtoglava vsota je druga najvišja v zgodovini tokijske novoletne dražbe od leta 1999, ko so začeli zbirati podatke. Podjetje je izplačalo najvišjo vsoto že peto leto zapored.

Ribo je razkosal mojster za suši iz restavracije Onodera. FOTO: Issei Kato/Reuters

2 milijona so do zdaj največ odšteli.

Čeprav je ​tun v japonski kulinariki izjemno zaželena riba, za kakovost pa so pripravljeni globoko seči v žep tako lastniki restavracij kot dobrojedci, je v resnici simbolična vrednost tista, ki je pri novoletnih tunih najpomembnejša. »Prvi tun v letu je nekaj, kar naj bi prineslo srečo. Naša želja je, da bi ga ljudje pojedli in imeli čudovito leto,« je povedal eden izmed uradnikov podjetja Ondonera Group Šindži Nagao. Že lani je podjetje za ribo vrhunske kakovosti plačalo 114 milijonov japonskih jenov ali 703.000 evrov.

Ni bil edini ulov

Najvišja cena za tuna v zgodovini dražbe je bila sicer dosežena leta 2019, ko je kralj tuna Kijoši Kimura za 278-kilogramsko ribo odštel​ več kot dva milijona evrov. Kimura sicer upravlja verigo restavracij Suši Zanmai.

Uživanje novoletnega tuna naj bi gostom prineslo srečo. FOTO: Issei Kato/Reuters

Ribja tržnica Tojosu, ki so jo odprli leta 1935, velja za največjo na svetu in je znana po dražbah pred zoro. Med pandemijo covida-19 so novoletni tuni dosegali le delček svoje običajne cene, saj so imele restavracije omejen delovni čas.

Tun ni bil edini ulov v nedeljo, saj so tudi morski ježki hokaido ​dosegli rekordno ceno, in sicer 7 milijonov jenov (42.847 evrov), poroča Japan Times.