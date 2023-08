Letos v Sredozemlju izgubilo življenje najmanj 2060 migrantov, papež posvaril pred ravnodušnostjo

Število migrantov, ki umirajo v Sredozemlju, je odprta rana človeštva, je dejal papež Frančišek po tednu, ki so ga zaznamovali številni smrtonosni brodolomi. Pozdravil je zavzetost vseh, ki si prizadevajo za preprečevanje brodolomov in reševanje ljudi na morju.

Kot je dejal, čuti bolečino in sram zaradi številnih smrti v Sredozemskem morju. Med tedensko molitvijo je papež molil za 41 ljudi, ki so jih v sredo po brodolomu ladje z migranti pri italijanskem otoku Lampedusa razglasili za pogrešane. Iz tunizijskega Sfaxa so prek Sredozemlja poskušali priti v Italijo.

Frančišek je nagovoril romarje, zbrane na Trgu svetega Petra, ter pozval k političnim in diplomatskim prizadevanjem za »ozdravitev odprte rane našega človeštva v duhu solidarnosti in bratstva«. Spomnil je na podatke Združenih narodov, po katerih je od začetka leta v Sredozemskem morju življenje izgubilo več kot 2000 migrantov.

Posvaril pred ravnodušnostjo

Frančišek, ki redno poziva k boljšemu ravnanju s tistimi, ki zapustijo svoje domove v iskanju boljšega življenja drugje, je v minulih dneh že posvaril pred ravnodušnostjo do smrtnih žrtev.

Tiskovni predstavnik Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je v soboto sporočil, da je letos v Sredozemlju izgubilo življenje najmanj 2060 migrantov. Od tega jih je več kot 1800 umrlo v osrednjem Sredozemlju, na poti iz severne Afrike v Italijo in na Malto, kar je več kot dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani.

Italija je že dlje časa izpostavljena močnemu migracijskemu pritisku. Število migrantov, ki so letos prispeli v Italijo, se je v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojilo. Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je po morju italijansko obalo letos doseglo že več kot 90.000 migrantov. Številni prebežniki med nevarno potjo čez Sredozemlje v majhnih in prenatrpanih čolnih izgubijo svoje življenje.