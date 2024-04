Lepotno tekmovanje umetnih lepotic

Če se že vse življenje pritožujete, da tekmovalke na lepotnih izborih ne dosegajo vaših osebnih lepotnih standardov ali pa bi si celo sami želeli nastopiti na katerem, pa nimate pravih atributov za to, se vam obeta sanjska priložnost. Sodelujete namreč lahko na lepotnem tekmovanju, na katerem se bo pomerila umetna inteligenca. Vse, kar morate storiti, je, da sedete za računalnik in ustvarite svojo idealno lepotico. Če se bo strokovna žirija strinjala z vašim okusom za lepoto, vas čaka lepa nagrada: zmagovalka bo namreč svojemu stvaritelju prinesla 20.000 dolarjev (18.500 evrov) nagrade.

Ocenjevali bodo tudi priljubljenost v družbenih medijih.

O zmagovalki na tekmovanju Fanvue Miss Artifical Intelligence bodo odločali sodniki in dve vplivnici, ki sta prav tako narejeni s pomočjo umetne inteligence. V komisiji sta le dva prava človeka, in sicer zgodovinarka lepotnih tekmovanj Sally Ann Fawcett ter Andrew Bloch, svetovalec za odnose z javnostmi lorda Sugarja.

20 tisoč dolarjev dobi ustvarjalec zmagovalke.

Udeleženke bodo ocenjevali na podlagi lepote, vpliva v družbenih medijih in spretnosti, ki so jih pri ustvarjanju lepotice pokazali njihovi ustvarjalci. Soustanovitelj podjetja Fanvue, ki organizira dogodek, Will Monanage, upa, da bo lepotno tekmovanje razumljeno kot oskarji umetne inteligence. Tekmovalci morajo za sodelovanje predložiti samo podobo ženske, ki jo ustvari umetna inteligenca, in odgovoriti na nekaj vprašanj. Med njimi je tradicionalno vprašanje z lepotnih tekmovanj – kako bi spremenili svet na bolje. Med tekmovalkami (in njihovimi ustvarjalci) bodo izbrali 10 najboljših, razglasitev top treh bo maja.