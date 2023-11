Ledenike spodjeda vedno toplejše morje

Da se zaradi globalnega segrevanja topijo največji ledeniki na svetu, ni nobena skrivnost, je pa skrb vzbujajoče, da se to dogaja veliko hitreje in bolj intenzivno, kot smo sprva mislili. Poleg Arktike in Antarktike je eno najbolj poledenelih območij na svetu Grenlandija, vsa tri pa iz leta v leto izgubljajo svojo ledeno maso, kar ima lahko katastrofalne posledice za ves planet. Na severu Grenlandije je nekaj izjemno velikih ledenikov, ki bi, če bi se odlomili, padli v morje in se povsem stopili, gladino svetovnih morij dvignili za kar 2,1 metra, to pomeni, da bi povsem izginili Maldivi, Maršalovi otoki, Tuvalu, skoraj povsem pa nekateri karibski otoki, denimo Antigua in Barbuda, Aruba in Bahami pa Kiribati v Tihem oceanu, voda bi zalila tudi obalna območja povsod po svetu.

Ko se vznožje ledene gore tanjša, ne zmore več podpirati ogromne gmote. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

To naj bi se po predvidevanjih strokovnjakov zgodilo okrog leta 2100, a najnovejša študija, rezultate katere so pred dnevi objavili v reviji Nature Communications, je postregla z veliko bolj pesimističnimi podatki. Ogromne ledene police na Grenlandiji namreč vedno hitreje spodjeda voda, ki se zadnja leta vedno bolj segreva. Kot je pojasnil glaciolog Romain Millan, ki je sodeloval pri omenjeni raziskavi, jih še posebej skrbijo ledeniki na severu Grenlandije: »Že od 80. let prejšnjega stoletja opazujemo tajanje in lomljenje ledenikov na Grenlandiji, dobro so se držali le tisti na severu, zdaj pa je globalno segrevanje načelo tudi njih, in to močno vzbuja skrb.« Ker nič ne kaže, da bi se začela temperatura svetovnih morij spuščati, bo vedno toplejša voda vedno hitreje spodjedala ledene police, dokler se ne bodo odlomile. »Tega ne moremo ustaviti, morda je še čas, da proces nekoliko upočasnimo, a tudi ta čas se hitro izteka,« svari Millan in dodaja: »Lahko nas skrbi, kako hitro se dogajajo spremembe, povezane z globalnim segrevanjem, ne sme pa nas to presenečati.«