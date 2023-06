Kosto skrbi nadaljnje šolanje? Poglejte, kaj je sporočil staršem

Morilca Kosto K. (13), ki je 3. maja ubil devet učencev in varnostnika beograjske osnovne šole, skrbi, kaj bo z denarjem, ki sta ga mati in oče prihranila za njegovo šolanje v tujini, piše Informer.

Po zločinu in aretaciji je Kosta K. nastanjen na Kliniki za nevrologijo in nevropsihiatrijo za otroke in mladino, kjer pregledujejo njegovo zdravstveno stanje.

Deček se že vse od začetka vede, kot da ni naredil ničesar, prve dni pa je zdravstveno osebje spraševal: »Zakaj sem tukaj? Kdaj grem domov?«

Zdaj, mesec in pol pozneje, občasno sprašuje po sestri, staršev pa skoraj ne omenja. A zdravniki so bili šokirani, ko jih je prosil, naj mami in očetu prenesejo sporočilo, da naj denar, ki sta ga prihranila za njegovo izobraževanje v tujini, vložita v investicijske sklade, da prihranki ne bi šli v nič.

»Nekoč je rekel, da pogreša študij in da razmišlja o svojem izobraževanju v prihodnosti. Pojasnil je, da so mu starši pogosto govorili, da bo nekoč šolanje nadaljeval v tujini na kakšnih prestižnih šolah. Nato je vprašal medicinsko osebje, ki je skrbelo zanj, ali je možno, da prenesejo sporočilo njegovi mami in očetu: 'Želim jima povedati, naj denar, ki sta ga varčevala za moje izobraževanje, vložita v indeksne sklade, da ne gre denar v nič, medtem ko sem jaz tukaj,« je dejal vir za Informer.

Vedenje najmlajšega množičnega morilca na svetu še vedno šokira strokovnjake, ki ga pregledujejo, čeprav se po petdesetih dneh v bolnišnici njegovo obnašanje od začetka ni kaj dosti spremenilo. Kosta se še vedno pritožuje nad hrano, a zdaj niti ne sprašuje več, ali lahko naroči dostavo. Vsak dan pa ponavlja, da mu je dolgčas.

Odkar so ga aretirali, je od družine največkrat omenjal svojo sestro, rekel je celo, kako zelo jo pogreša, in spraševal, s kakšnim uspehom je končala razred.

Kot smo pisali, se tudi njegov oče Vladimir v zaporu ne počuti najbolje in je v tem času shujšal za 30 kilogramov.

Kostova mama Miljana se je s hčerko preselila iz Beograda. Na zaslišanju je dejala, da se je njen sin vedel običajno in ni nakazoval na to, da bi lahko zagrešil masaker.

Starši so premoženje poskušali prepisati na sorodnike, a jima je sodišče prepovedalo svobodno razpolaganje z lastnim premoženjem.

