Kostariška Jama smrti: vstop povzroči skoraj hipno smrt (VIDEO)

Turistični kompleks Recreo Verde v mestu Venecia de San Carlos v Kostariki je dom majhne gorske votline, ki je postala znana kot Jama smrti zaradi svoje lastnosti, da ubije vsako bitje, ki vstopi vanjo. La Cueva de la Muerte, ki leži na robu vulkana Poas, je globoka samo dva metra in dolga tri, zaradi česar je na prvi pogled prijetno zatočišče za žuželke, ptice in druge majhne živali.

Ubijalski plin

Toda videz vara, saj vstop v to votlinico povzroči skoraj hipno smrt. Jama je namreč polna ogljikovega dioksida, plina brez barve in vonja (je pa rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja v sluznici). Da bi turistom pokazali, kako ubijalska je v resnici Jama smrti, lokalni vodniki vanjo postavijo prižgano baklo, ta pa zaradi pomanjkanja kisika in visoke – skoraj stoodstotne – koncentracije ogljikovega dioksida takoj ugasne.

Strupenega plina pri vdihavanju sploh ne čutimo.

Nihče ne ve natančno, od kod izvira ogljikov dioksid v Jami smrti, a znanstveniki ugotavljajo, da organska narava plina nakazuje, da je rezultat mineralnih usedlin, ki so bile izpostavljene visokim temperaturam in pritiskom v zemeljski magmi, kjer ni kisika. S plinom bi utegnila nekaj imeti tudi lokacija jame, ki leži v bližini aktivnega vulkana. Nekaj pa je gotovo: La Cueva de la Muerte proizvede okoli 30 kilogramov ogljikovega dioksida na uro.

Vstop prepovedan

Smrtonosne lastnosti votlinice so odkrili po naključju med gradnjo kompleksa Recreo Verde. Nekemu delavcu, ki se je preveč približal vhodu v jamo, je postalo slabo, zaradi česar so okolico temeljito preiskali. Zaradi smrtonosne nevarnosti je postala Jama smrti ena redkih turističnih jam, kamor obiskovalci ne smejo vstopiti.

Pred njo stoji več tabel, ki ljudi opozarjajo, naj vanjo ne vstopijo, če cenijo svoje življenje, na srečo pa je zaradi majhnosti in ozkega vhoda zelo težko dostopna za ljudi. Poleg tega ogljikov dioksid v tako visokih koncentracijah ostane na dnu jame, zaradi česar je votlinica smrtonosna predvsem za male živali – te se začnejo dušiti nekaj trenutkov po vstopu.