Končni znesek jih je šokiral: zbirali denar, da se je hišnik lahko upokojil

Bil je zanesljiv in marljiv hišnik, poleg tega pa prijeten in zabaven sogovornik. Njegov odhod v pokoj so sebično obžalovali, a se seveda zavedali, da si možakar pri 80 letih vendarle zasluži počitek in preprosto čas zase. Toda jesen življenja mu je pokvaril lastnik stanovanja, v katerem živi: znesek za najemnino mu je dvignil za kar 380 evrov, kar je ubogemu g. Jamesu, kot je znan javnosti, onemogočilo dostojno preživetje. Zato se je vrnil v službo, teksaško srednjo šolo.

Dijaki staknili glave

A ko so tam izvedeli za krivično in absurdno usodo ubogega možakarja, so sklenili, da ne bodo stali križem rok. Trije dijaki so na tiktoku sprožili pobudo za dostojno pokojnino svojega hišnika, da bi mu olajšali plačevanje najemnine in hkrati omogočili še kakšen priboljšek ter užitek v življenju. Upali so, da bodo zbrali vsaj okoli deset tisočakov, a jih je končni znesek šokiral. Na računu srednje šole Callisburg blizu meje z zvezno državo Oklahoma se je namreč nabralo 255.000 evrov! Večino denarja so prispevali zaposleni, dijaki in njihove družine, beseda o hišniku, ki si pri 80 letih, po desetletjih trdega dela, ne more privoščiti upokojitve, pa je dosegla tudi dobrotnike z drugih koncev države.

80 let je star g. James.

G. James, ki se ob bajnem znesku ni želel družiti z mediji, je dijakom izrazil svojo neizmerno hvaležnost, z veseljem jim bo tudi poročal, kako preživlja svoje proste dneve. V nasprotju s številnimi drugimi ameriškimi upokojenci, ki se komajda prebijajo skozi vsakdanjik, mnogi pa zaradi nemogočih razmer ter podražitev podaljšujejo delovno dobo. Po zadnjih podatkih se je na delovna mesta vrnil poldrugi milijon ameriških upokojencev, še šestina pa jih razmišlja o tej potezi, saj druge možnosti za finančno preživetje ne vidijo.