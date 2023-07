Kolački s papeževo podobo? Zakaj pa ne

V portugalski prestolnici je vse nared na obisk papeža Frančiška, ki bo v okviru svetovnega dneva mladih v Lizboni preživel skoraj ves teden. Med tistimi, ki so se še posebno pripravili na obisk poglavarja Rimskokatoliške cerkve, je tudi lokalna slaščičarnica Balcão do Marquês, ki ponuja kolačke z njegovo podobo.

Iz interne šale

Zamisel o papeških kolačkih je nastala iz interne šale med lastnikom slaščičarne Fernandom Santosom in njegovimi slaščičarskimi mojstri. A slaščica gre za med, saj so še pred papeževim prihodom prodali po 120 kolačkov na dan, v času Frančiškovega obiska v Lizboni med 2. in 6. avgustom pa računajo, da jih bodo prodali več tisoč, pri čemer je za enega treba odšteti 2,20 evra. »To je bila res briljantna zamisel,« pravi Santos. Pred izložbo se nenehno ustavljajo mimoidoči in fotografije kolačkov objavljajo na družbenih omrežjih.

Kolaček je okrašen s sladkornim prelivom, na njem pa je užitna podoba svetega očeta.

Slaščičarna s kavarnico stoji v središču Lizbone v bližini ene od lokacij, kjer se bo sveti oče srečal z mladimi katoličani z vsega sveta. Mestne oblasti na svetovnem dnevu mladih, bolje rečeno dnevih, pričakujejo več kot milijon obiskovalcev. In čeprav bo imel papež med obiskom v Lizboni natrpan urnik, Fernando Santos kljub temu upa, da se bo morda oglasil tudi pri njih: »Povabljen je ... Če bo blizu, naj pride na kolaček.«