Klical gasilce, ko je padel v jašek: objavili bizaren pogovor (VIDEO)

Zagrebški gasilci so imeli nedavno nevsakdanjo intervencijo, ko so reševali človeka, ki je padel v jašek. Zataknil se je v luknji in ni mogel iz nje, zato je poklical gasilce. Ti so na facebooku objavili posnetek pogovora. Na kraju nesreče so ga našli policisti, iz luknje pa so ga rešili gasilci.Gasilska postaja Zagreb je objavila posnetek pogovora.– Dober dan. Poslušajte, to se mi ni zgodilo še nikoli v življenju. Jaz sem zdaj v luknji. Ne morem se rešiti, ker je vse zelo ozko in okoli mene vozijo avtomobili. Ne vem točno, kje sem.– Nič ne vem, nič ne vem. Česa takega nisem pričakoval.– Sem v Zagrebu.– Ko bi vedel, pa ne vem ... Nisem pričakoval.– Morda sem vedel, ampak zdaj ničesar več ne vem. Sem v majhni luknji in se ne morem zravnati, ne morem se rešiti. Slišim avtomobili gredo gor in dol, jaz kličem, halo, halo, pomoč, in tako ...– Ne vem, kaj naj vam odgovorim. To je ena luknja, v katero sem padel. Ne morem se zravnati in zlesti ven. Če bi lahko, bi to storil. To je nekaj neverjetnega, kaj takšnega se mi še ni zgodilo v življenju.Popolnoma zmedenega moškega so našli s pomočjo policije, ki je locirala kraj mobitela. Iz luknje so ga rešili gasilci, z njim je vse v redu, rešiteljev pa je bil neskončno vesel.