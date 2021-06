Kitajci intenzivno raziskujejo NLP

Ohromljeno letališče

Najprej zberejo kar največ podatkov. FOTO: Mike Blake/Reuters

Radovedni tudi Japonci

3 stopnje so v delu komisije.

Japonci obtožujejo Kitajce, ti pa Američane.

Medtem ko ZDA pričakujejo nacionalno obveščevalno poročilo o neidentificiranih zračnih pojavih, kot se čez lužo glasi najnovejši izraz za neznane leteče predmete, kitajska vojska navaja, da sledi povečanemu številu t. i. neidentificiranih zračnih razmer (tako NLP pravijo oni).Kitajska vojska (PLA) je zato ustanovila celo posebno enoto, časopis South China Morning Post pa navaja, da so analitiki zasuti s čedalje pogostejšim poročanjem o nenavadnih pojavih iz vojaških in civilnih virov. Kot rečeno, PLA jim pravi nenavadne zračne razmere, kar nekoliko zrcali odločitev ameriškega ministrstva za obrambo, ki za nepojasnjene dogodke na nebu uporablja kratico UAP.Kakor koli že, pogostost teh pojavov v zadnjih letih je za PLA resen izziv, navajaiz letalske akademije za zgodnje opozarjanje. Nedavna poročila v kitajskem tisku tako omenjajo, da ima PLA tako kot Američani komisijo za raziskovanje skrivnostnih srečanj v zračnem prostoru. Komisija se pri delu opira tudi na umetno inteligenco. »Ena od prednosti umetne inteligence je, da lahko razmišlja drugače kot človek,« in tako preverjajo drobce informacij, razpršenih prek mnogo podatkovnih enot, pojasnjujejo. Te informacije so nastale v različnih časih in na različnih lokacijah, umetna inteligenca pa zaznava povezave, ki so človeškemu očesu nevidne.Tako pomaga pri ugotovitvah, ali je pojav povzročila sovražna država, amaterski letalski navdušenci ali gre za druge vzroke, pristavlja Shen Li. Kitajski državni medij je leta 2010 poročal, da je bilo letališče Hangzhou Xiaoshan zaprto za letala, ker je neki predmet lebdel nad stezo. Uslužbenci so predmet opazili okrog osme ure zvečer po krajevnem času. »Prejeli smo navodila in ukaze, da letališče zapremo za toliko časa, dokler se vse ne razjasni,« je dejal predstavnik. Predmet, domnevno okrogel in žareči, je spominjal na komet, nato je končno izginil in letališče je znova začelo obratovati okrog desete ure zvečer.Delo komisije kitajske vojske poteka v treh stopnjah. Pri prvi sodelujejo piloti vojnega letalstva, policijske postaje, vremenoslovne postaje, observatoriji in kitajska akademija znanosti, ki zberejo kar največ podatkov o nenavadnih dogodkih.Surove podatke nato procesira PLA z regionalnimi vojaškimi povelji, ki opravijo predhodno analizo, še preden se podatke prenese na nacionalno bazo. Od tam naprej vrhovno poveljstvo PLA podeli indeks grožnje, ki temelji na izsledkih opazovanja, frekvencah, aerodinamični zasnovi, radioaktivnosti in možni izdelavi materialov. Kitajsko ocenjevanje grožnje, kot rečeno, poteka prek umetne inteligence: ta pomaga pri pregledu vzorcev, ki jih raziskovalci ne morejo tako hitro razbrati, in ugotavljanju namena pojava. Po dozdajšnjih analizah domnevajo, da bi bila lahko nenavadna opažanja blizu Južnega kitajskega morja in drugih občutljivih voda blizu Kitajske celo posledica povečane ameriške dejavnosti.Tudi sosednja Japonska je izkazala več zanimanja za nenavadno dogajanje nad Pacifikom. Septembra lani je japonski obrambni ministervojaškemu osebju podal napotke, kaj storiti, ko zagledajo NLP, da bi pravočasno prepoznali morebitno grožnjo nacionalni varnosti. O tem se je pogovarjal tudi s prejšnjim ameriškim ministrom za obrambo. Tako sta sklenila, da bo Japonska kot zaveznica opazovala južni del Tihega oceana.Že aprila lani je Japonska je spremenila stališče do NLP, Kono je namreč prepričan, da ti predmeti niso zunajzemeljskega izvora, in sprožil špekulacije, da vsaj za nekaterimi dogodki stoji Kitajska, tudi v ZDA so mnogi prepričani, da njihove vojaške cilje obletavajo kitajska brezpilotna letala. Pri tem je vsekakor zanimivo, da Kitajci s prstom kažejo na ZDA kot povzročitelja NLP, vsem pa je očitno skupno prepričanje, da predmeti niso zunajzemeljskega izvora. Kaj pa, če se motijo?