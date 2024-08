Kim Džong Un je nadzoroval testiranje brezpilotnih letal, proizvedenih v Severni Koreji

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je minuli konec tedna nadziral testiranje brezpilotnih letal, razvitih v tej državi, je poročala korejska osrednja tiskovna agencija KCNA.

Diktator je obiskal Inštitut za brezpilotna letala Severnokorejske akademije obrambnih znanosti in sodeloval pri uspešnem testiranju brezpilotnih letal, ki identificirajo in uničijo specifične cilje z letenjem v različnih vnaprej načrtovanih potezah, poroča KCNA.

Obenem je Kim pozval k proizvodnji več brezpilotnih letalnikov – dronov – za uporabo v taktični pehoti in enotah za posebne operacije, kot so podvodno uničevalno orožje, pa tudi dronov za strateško izvidništvo in večnamenske napade.

Naročil dodatne teste

Odredil je tudi dodatne teste bojne uporabe brezpilotnih letalnikov, da bi s tem orožjem čim prej opremili severnokorejsko vojsko, poroča KCNA.

Severnokorejske oblasti so okrepile taktične vojne zmogljivosti, vključno z raketami kratkega dosega in težkim topništvom, namenjenimi napadom na jug, potem ko so dosegle velik napredek pri balističnih raketah dolgega dosega in jedrskih programih.