Kamala Harris sprejela predsedniško nominacijo, v govoru kritike letele na Trumpa

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je sinoči s sklepnim govorom nacionalne konvencije demokratske stranke sprejela predsedniško nominacijo za volitve 5. novembra.

Harris je uvodoma predstavila svojo zgodbo hčerke priseljenke iz Indije in priseljenca iz Jamajke, ki je postala državna tožilka in pravosodna ministrica Kalifornije. Dejala je, da je na sodišču vedno delovala v imenu ljudstva, kar bo počela tudi na položaju predsednice ZDA.

FOTO: Mike Segar Reuters

»Za blaginjo srednjega razreda«

V nadaljevanju je zatrdila, da si bo na položaju prizadevala za blaginjo srednjega razreda, med drugim z znižanjem davkov, in obljubila, da bo predsednica vseh Američanov ob spoštovanju ustavnih načel in vladavine prava, svobodnih volitev in mirnega prenosa oblasti.

»Stopamo na novo pot naprej v prihodnost trdnega srednjega razreda, kar bo glavni cilj moje vlade. Ustvarili bomo gospodarstvo, kjer bo imel vsak enake možnosti za uspeh,« je dejala.

Kritike na Trumpa

Omenila je obsodbo republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa zaradi poslovnih prevar in spolnega napada ter posvarila Američane, naj si po odločitvi vrhovnega sodišča, ki je predsedniku dala imuniteto za vsa uradna dejanja, zamislijo, kako se bo Trump obnašal brez varovalk.

FOTO: Robyn Beck Afp

Trumpa je omenila tudi v zvezi z odpravo pravice do splava in obljubila, da si bo prizadevala za njeno povrnitev po celotnem ozemlju ZDA, kakor tudi za potrditev zakona o volilnih pravicah in zakona o utrditvi mejne varnosti, ki so ga republikanci v kongresu zavrnili, ker jih je k temu pozval Trump.

Dogajanje v Gazi označila za grozljivo

Največji aplavz je požela, ko je govorila o Bližnjem vzhodu. Zagotovila je, da bo vedno podpirala pravico Izraela do samoobrambe, pri čemer je ostro kritizirala napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, v isti sapi in ob še večjem aplavzu pa je dogajanje v Gazi v zadnjih desetih mesecev označila za grozljivo. Dodala je, da si bo še naprej prizadevala za konec spopadov ter za palestinsko državo.2

FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Zagotovila je nadaljevanje trdne podpore Ukrajini in zvezi Nato ter dejala, da se ne bo nikoli dobrikala avtokratom, kot to počne Trump. »Diktatorji in tirani, kot je Kim Jong-un, navijajo za Trumpa, ker se ga zlahka manipulira z laskanjem in uslugami,« je dejala.

Trump se je že odzval

Njen govor je malce presenetil analitike, saj je na trenutke zvenela kot tradicionalen republikanec, Trump pa je po njenem govoru za televizijo Fox izjavil, da ne ve, zakaj se pritožuje, saj bi lahko vse, kar obljublja, uredila že v zadnjih štirih letih.