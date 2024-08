Kako je umrla kričeča ženska

Okoli 3500 let stara mumija vse od odkritja vzbuja radovednost pri znanstvenikih in strah pri laični javnosti. Zdaj so se strokovnjaki odločili priti do dna razlogom za to, da ima odprta usta, zaradi česar je videti še posebno grozljiva.

Mumijo so odkrili leta 1935, ko je arheološka odprava v Luksorju v Egiptu izkopala leseno krsto pod grobnico arhitekta Senmuta, ki je umrl leta 1464 pred našim štetjem. V krsti je bilo mumificirano truplo neznane ženske, ki je nosila črno lasuljo in dva srebrna in zlata prstana s skarabeji – toda tisto, kar je najbolj presenetilo arheologe, je bil njen izraz. Zaradi široko odprtih ust so jo poimenovali kričeča ženska. Raziskovalci so uporabili najnaprednejše znanstvene tehnike, da bi pregledali mumijo in izvedeli več o njenem življenju in smrti.

Arheologinja dr. Sarah Saleem

Odkrili so, da je ženski manjkalo več zob, te je najbrž izgubila tik pred smrtjo, visoka pa je bila okoli 1,54 metra. Stara je bila 48 let. Po mnenju arheologinje dr. Sahar Saleem, soavtorice raziskave na Univerzi v Kairu, krik na obrazu nakazuje, da je ženska umrla v smrtni gorzi, v mukah ali pa gre za kadavrski krč. Kadavrski krč je redka oblika mišične zakrčenosti, navadno povezana z nasilno smrtjo v ekstremnih razmerah in z intenzivnim čustvenim nabojem.

Kadavrski krč je značilen za nasilno smrt.

V članku, objavljenem v reviji Frontiers in Medicine, avtorji študije navajajo, da na mumiji ni razviden vzrok smrti. Nenavadno je tudi, da pred mumificiranjem truplu niso odstranili možganov, diafragme, pljuč, ledvic, vranice, črevesja, kar je bila praksa v starem Egiptu med letoma 1550 in 1069 pred našim štetjem.