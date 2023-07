Jožetov klic na pomoč: starši so imeli hudo prometno nesrečo na Hrvaškem, potem se je zgodilo še to (FOTO)

Na Hrvaškem se je te dni na avtocesti med Karlovcem in Ogulinom zgodila prometna nesreča. Kot trdi Slovenec Lojze na facebooku, so bili v njej udeleženi njegovi starši – šlo pa naj bi za hudo nesrečo. Oba so odpeljali v bolnišnico, medtem pa je izginil njihov pes Sola, mali yorkshirski terier, ki je potoval z njima.

»Nikakor ga ne moremo najti. Če ga kdo najde, naj pokliče. Če ga ujamejo, pa naj ga predajo veterinarju, saj je čipiran. Hvala vsem,« je zapisal Lojze in za hrvaški Dnevnik povedal, da so ga iskali tudi policisti, a žal neuspešno. V tistem trenutku niso vedeli niti, ali je živ ali ne, so pa sklepali, da je verjetno skočil iz vozila.

Moč družbenih omrežij

Njegovo objavo so danes delili na profilu na facebooku Policija zaustavlja – Krapinsko zagorska županija in pripeli fotografijo pogrešanega kosmatinca.

Pogrešani Sola je bil s pomočjo dobrih ljudi, ki so razširili vest o njem, hitro najden. FOTO: Facebook

Objava se je kot požar razširila po družbenih omrežjih, o pogrešanem Soli so poročali številni hrvaški mediji in čez nekaj ur je sledila dobra novica: »Psa so našli, vse je dobro.« Starši so jo sicer slabše odnesli: imata več zlomov, a na srečo bosta v nekaj dneh dovolj dobro, da bosta lahko zapustila bolnišnico, je na facebooku sporočila njuna hči.

