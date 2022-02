Javni sežig demonskega čtiva

Pisana beseda je lahko sila nevarna. V to vse bolj verjamejo v ZDA, saj je šokirana Zveza ameriških knjižnic le lani prejela neprecedenčno število zahtevkov za prepoved kar 330 "spornih" knjig. Eden od okrožnih šolskih odborov v zvezni državi Tennessee je stvari vzel v svoje roke in pretekli mesec prepovedal grafični roman Maus, saj obravnava holokavst. A dokler so knjige med nami, četudi morda ne na dosegu roke, na nas preži nevarnost, je prepričan kontroverzni pastor Greg Locke, ki je, da bi v domove ljudi preprečil vdor demonski sil, organiziral javni sežig vsega nevarnega čtiva, ki se spogleduje z okultnim. Med drugim so v plamene velikanskega kresa, kar je v živo predvajal prek facebooka, leteli izvodi med mladino priljubljenega Harryja Potterja in vampirske trilogije Somrak.

Kontroverzni pastor je privrženec Donalda Trumpa in teoretik zarot, prepričan, da je pandemija laž, in je farane pozival, naj se ne cepijo.

Vse, povezano z mističnim in okultnim, se mora spremeniti v pepel. Zato je Locke pozival ljudi, naj na goreči dogodek prinesejo svoje izvode priljubljenih domišljijskih knjig, tarot karte, zdravilne kristale, knjige z uroki, table ouija za priklic duhov in vse ostalo, povezano z okultnim. "To bo naša redna serija Izganjanja demonov. Dobivamo stvari z vseh koncev, ki jih bomo sežgali. To niso igrice. Čarovništvo in zaklete reči je treba odpraviti!" je tulil zbrani množici, ki je ob kresu knjig ploskala in vzklikala: "Ne bom se več ukvarjal s čarovnicami in s čarovništvom. Ne bom se ukvarjal z demoni. Izgnal jih bom v imenu Jezusa Kristusa!" Med protestniki proti nevarni pisani besedi se je znašel samo eden, osamljen protiprotestnik, ki je v rokah držal izvoda romana Fahrenheit 451 in Darwinovega dela O izvoru vrst, a naj bi v ogenj vrgel knjigo, za katero je trdil, da je Sveto pismo.