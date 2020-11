Izpoved dedka terorista Kujtima (20): Obiskoval nas je vsako leto

Pred njim je bila uspešna nogometna kariera

Dunajski terorist(20), ki je v ponedeljek zvečer ubil štiri ljudi, je vsako leto obiskoval svojo domovino svojih prednikov, planinsko vasico Čelopek v bližini Tetova v zahodnem delu Severne Makedonije, je za medije povedal njegov dedek.Družina Kujtima, ki ga je policija ubila po strelskem pokolu na Dunaju, je živela v hiši v vasici z nekaj džamijami vse do leta 2000, ko so se preselili v Avstrijo. Istega leta je bil Kujtim rojen na Dunaju. Imel je avstrijsko in severnomakedonsko državljanstvo, piše portal Srbija danas.V Čelopeku so novinarji srečali islamskega duhovnika, ki je dejal, da družino Fejzulai pozna in da o njej vsi lepo govorijo. »Danes smo izvedeli, da je oseba iz te družine vpletena v terorizem. Želim povedati, da terorizem nima povezave z islamom.«»Samo lepe besede sem slišal o njem in njegovi družini. Rodil se je v Avstriji in tam živel. Dečko je iz dobre družine. Ne vem, kako mu je to padlo na pamet,« je dejal sovaščanPo pisanju avstrijskega novinarkaje bil Kujtim nogometaš, ki je veliko obetal. Igral je za dunajski klub in je bil priljubljen med igralci. »Ostaja odprto vprašanje: Zakaj se je človek, ki se mu je nasmihala uspešna nogometna kariera, le v nekaj letih radikaliziral in ubil štiri ljudi, ranil pa več kot 20. Kaj se je zgodilo? To vprašanje zahteva resno raziskavo.«Na ministrstvu za notranje zadeve Severne Makedonije so povedali, da so bile v napad na Dunaj vpletene trije, vsi z dvojnim državljanstvom (avstrijskim in severnomakedonskim). Vsi trije so bili rojeni v Avstriji. Za zdaj še ni objavljeno, kdo sta preostala dva. Avstrijska policija je sicer prijela 14 ljudi.Po pisanju Srbije danas se je 150 prebivalcev Severne Makedonije urilo v islamističnih skupinah v Siriji in v Iraku. Kujtima so izpustili iz pripora pred manj kot letom dni, potem ko je odsedel 22-mesečno kazen zaradi poskusa potovanja v Sirijo in poskusa, da bi se tam pridružil Islamski državi. Policija v Severni Makedoniji je 1. septembra priprla tri moške zaradi suma, da so načrtovali napade v državi. Zaplenili so jim orožje, jopiče, napolnjene z eksplozivom, in zastavo Islamske države. V zadnjih letih so v Severni Makedoniji za zapahe spravili 13 ljudi, ki so bili povezani z islamskim vojskovanjem v Siriji in novačenjem borcev.