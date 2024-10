Izdelan odstotek največjega 3D-zemljevida vesolja

Vesolje je tako veliko, da si ga povprečen človek težko predstavlja. V širino meri 93 milijard svetlobnih let, zato se zdi skoraj nemogoče, da bi lahko kdaj narisali njegov zemljevid. Toda znanstveniki iz Evropske vesoljske agencije (ESA) so se lotili prav tega izziva. Nastaja prvi tridimenzionalni zemljevid vesolja. Znanstveniki si pri tem pomagajo z Evklidovim teleskopom, fotografije, ki jih ta posname, pa so dih jemajoče. Gromozanski mozaik teh fotografij trenutno sestavlja že 208 gigapikslov slikovnih podatkov, pri tem pa jim je uspelo sestaviti šele južno vesolje in del neba. Gre za območje, veliko 500-krat toliko, kot meri površina naše Lune. Upodobljenih 14 milijonov galaksij predstavlja 1 odstotek raziskav, ki jih bodo z Evklidovim teleskopom opravili v naslednjih šestih letih.

Na zemljevidu se vidijo vesoljski ciriusi, ki so podobni zemeljskim. Foto: Alsimonov/Getty Images

Znanstveniki upajo, da jim bo raziskovanje pomagalo bolje razumeti najbolj skrivnostna elementa vesolja, temno snov in temno energijo. Temna snov je narejena iz delcev, ki ne vsrkavajo, odbijajo ali oddajajo svetlobe, temna energija pa domnevno potiska galaksije narazen, kar povzroča pospešeno širjenje vesolja. »To je samo 1 odstotek zemljevida, a je kljub temu poln različnih virov, ki bodo znanstvenikom pomagali odkriti nove načine za opisovanje vesolja,« pravi znanstvenica Valeria Pettorino, ki sodeluje pri projektu. Na zemljevidu ESA je med drugim prvič mogoče videti temne oblake med zvezdami na Rimski cesti. Gre za mešanico plinov in prahu, imenovano galaktični ciriusi, saj spominjajo na zemeljske oblake te oblike.